AFP
翻訳者：
バナナで大騒ぎ！マレスカ、プレミアリーグの裁定に抗議して果物型の空気入りグッズを掲げるようマンチェスター・シティのファンに呼びかけ
ピッチ外の危機の中、マレスカ監督がバナナブームを歓迎
マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、土曜日のイプスウィッチ・タウン戦で、エティハド・スタジアムが空気で膨らませたバナナで埋め尽くされることを望んでいる。1980年代と1990年代を思い起こさせるこのシンボルが再び姿を現したのは、財務問題に関する独立委員会の裁定を受け、サポーターが反発の姿勢を示しているためだ。
クラブにはプレミアリーグの規則に100件を超える違反があったと認定されたが、シティは違反を否定し、異議を申し立てている。
マレスカ監督は、外部からの圧力によって選手、スタッフ、ファンの結束がかえって強まったと考えている。
- Every Second Media
シティ指揮官、強まる結束とファンの反骨心を強調
マレスカ監督はスタンドの視覚的な応援を称賛し、自身の4人の子どもからも空気で膨らませるバナナが欲しいとねだられたことを明かした。「とてもいいことだ。バナナの背景にある歴史は知らなかったが、明日はスタジアムでたくさんのバナナを見られたらうれしい」とマレスカ監督は語った。
「ファンにとっても、スタジアムにいる全員にとっても、いい雰囲気を生み出していると思う」
さらに同監督はこう続けた。「ルベン・ディアスが、人々はシティが勝つのを好まないと言っていたと思う。でも、私たちは勝つのが好きだ。だから、それは全員に向けたいいメッセージだと思う」
「あの騒ぎ以来、少なくとも私個人の見方では、ファン、クラブ、チームが以前よりも確実に一つになっていると思う」
マレスカ、外野の雑音に惑わされず集中を維持
クラブの法的問題について絶えず質問を受けているものの、46歳のマレスカ監督は、ピッチ外の状況に不安は感じていないと強調した。「外で起きていることに、ストレスは一切感じていないと何度も言ってきた。自分にはコントロールできないことだからだ」と説明した。
「私はただ、次の試合にどうすれば勝てるかに集中している」
「とても満足している。クラブ、ファン、チーム、全員が一緒になって、かなりうまく対処できた」
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティ、エティハドでのイプスウィッチ戦で歴史的快挙を狙う
就任後最初のプレミアリーグ6試合に全勝したマレスカ監督は、同大会の歴史における監督就任後の最高のスタートに並んだ。
しかし、イタリア人指揮官は個人記録の樹立よりも、イプスウィッチ戦で勝ち点3を獲得することに集中している。
「土曜日の試合で得られるのは勝ち点3だ。アンフィールドでの試合とまったく同じ勝ち点だ」とマレスカ監督は締めくくった。「こうした記録は、シーズンの終わりに何かを成し遂げられれば、価値のあるものになる」
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