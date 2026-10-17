マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、土曜日のイプスウィッチ・タウン戦で、エティハド・スタジアムが空気で膨らませたバナナで埋め尽くされることを望んでいる。1980年代と1990年代を思い起こさせるこのシンボルが再び姿を現したのは、財務問題に関する独立委員会の裁定を受け、サポーターが反発の姿勢を示しているためだ。

クラブにはプレミアリーグの規則に100件を超える違反があったと認定されたが、シティは違反を否定し、異議を申し立てている。

マレスカ監督は、外部からの圧力によって選手、スタッフ、ファンの結束がかえって強まったと考えている。