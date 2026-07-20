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翻訳者：
バトンタッチか？ ワールドカップ決勝でスペインがアルゼンチンを破り、落ち込むメッシをヤマルが慰める切ない瞬間。
スペインの勝利後の象徴的な瞬間
メットライフ・スタジアムでのワールドカップ決勝で、スペインがアルゼンチンを1－0で破り、優勝した。試合終了のホイッスルが鳴り、メッシはピッチに倒れ込み、連覇の夢が消えたことに打ちひしがれた。
スペインが祝う中、ヤマルは真っ先にメッシに駆け寄り、抱きしめた。その感動的な場面は、世代交代を象徴する瞬間として受け止められた。
この場面にはもう一つの背景がある。2007年、ユニセフの撮影でメッシは生後間もないヤマルと並んで写っていたからだ。当時ただのキャンペーン写真だった一枚が、今ではサッカー史上で最も驚くべき偶然の一つとされる。
忘れられない衛兵交代式
メッシはアルゼンチンを再び決勝へ導いたが、この敗戦でまたもワールドカップを痛く終えた。ベテラン司令塔は、ロドリとラポルテが率いるスペインの堅い守備を120分間崩せなかった。スペインは初優勝から16年ぶり2度目の頂点。規律ある戦術と若手ウイングの活躍が前回王者を倒した。
スカローニ監督、ファンにアルゼンチンの歩みを称えるよう呼びかける
アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は敗戦後、記者団の取材に応じた。ワールドカップが終わり、自身の去就が取り沙汰される中、失望を隠せない選手たちを称え、共に成し遂げた成果を振り返った。
「この瞬間を楽しんでほしいと人々に理解してもらうのは難しい」とスカローニ監督は『マルカ』紙に語った。「とても難しいが、これもまた一つの勝利だと認識してほしい。人々が私たちの成果と、その過程を認めてくれることを願っている。ロッカールームでは十分に泣いた。このチームは戦士たちだった。だから、感謝に値する。」
- AFP
アルゼンチンは先行き不透明、スペインは明るい未来
今後はアルゼンチンの将来に注目が集まる。スカローニ監督の去就が不透明な中、W杯で再び活躍したメッシが代表最後の試合だったのかどうかという疑問も浮上している。
一方、スペインは今回の勝利を糧にさらなる飛躍を狙う。ヤマルがすでに世界屈指のスターとして存在感を示しており、「ラ・ロハ」は国際サッカー界の頂点で新時代を開く好位置にいる。
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