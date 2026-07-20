バトンタッチか？ ワールドカップ決勝でスペインがアルゼンチンを破り、落ち込むメッシをヤマルが慰める切ない瞬間。

メットライフ・スタジアムでのワールドカップ決勝で、スペインがアルゼンチンを1－0で破り、優勝した。試合終了のホイッスルが鳴り、メッシはピッチに倒れ込み、連覇の夢が消えたことに打ちひしがれた。

スペインが祝う中、ヤマルは真っ先にメッシに駆け寄り、抱きしめた。その感動的な場面は、世代交代を象徴する瞬間として受け止められた。

この場面にはもう一つの背景がある。2007年、ユニセフの撮影でメッシは生後間もないヤマルと並んで写っていたからだ。当時ただのキャンペーン写真だった一枚が、今ではサッカー史上で最も驚くべき偶然の一つとされる。