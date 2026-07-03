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FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

翻訳者：

バティストゥータ：「選手時代は楽しくなかった。今はチタンの足首で牛を飼っている。メッシとマラドーナ、どっちが上？ そうだな……」

G. Batistuta

ガゼッタ・デロ・スポルト』紙が、元アルゼンチン代表FWガブリエル・オマル・バティストゥータ（フィオレンティーナ、ローマ、インテルでプレー）にインタビュー。 「ラウタロが調子がいいなら起用は当然だ。ジュリアン・アルバレスも優秀で、W杯優勝者だから出場する価値がある。どちらかを外すのは不公平に感じるが、決断するのはスカローニ監督だ」。


  • 決勝戦

    「2年前から決勝はフランス対アルゼンチンだと言い続けており、その考えは変わらない。私が試合の実況を担当しているテレムンドでもそう話した。そこでの仕事はすごく気に入っているし、スタッフも優秀で、ワールドカップを存分に楽しんでいる」。

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  • チタン製アンクル

    「私の足首？ 今は痛みもほとんどなく、とても調子がいいです。両足首を人工関節に置き換えたので、心配はなくなりました。」

  • サッカー選手の生活

    「サッカー選手としての生活に未練はない。サッカーそのものも楽しくなかった。痛みがあったし、人がお金を払って僕を見ることも分かっていたから。自分自身が楽しむことを許せなかった。ゴールを決めた時は、最高のパフォーマンスを見せなければならないと責任を感じていた。僕はマラドーナとして生まれたわけじゃない。努力しなければならなかったんだ」。

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  • 牛たちとの暮らし

    「故郷レコンキスタの田舎で牛を飼っています。普段は人に管理を任せますが、必要な時は自分で世話します。また、FIFAレジェンドたちとツアーに出かけるのもとても楽しいです」。

  • メッシかマラドーナか

    「レオとディエゴ、どっちがいい？ 実のところ、私たちも迷ってる。答えは出てない」。