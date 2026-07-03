「サッカー選手としての生活に未練はない。サッカーそのものも楽しくなかった。痛みがあったし、人がお金を払って僕を見ることも分かっていたから。自分自身が楽しむことを許せなかった。ゴールを決めた時は、最高のパフォーマンスを見せなければならないと責任を感じていた。僕はマラドーナとして生まれたわけじゃない。努力しなければならなかったんだ」。