ガブリエル・バティストゥータは2026年9月2日、スタディオ・アルテミオ・フランキに印象的な形で帰還し、フィオレンティーナ・オールスターズがオペラツィオーネ・ノスタルジアを7-3で下したエキシビションマッチで2得点を挙げた。クラブの100周年を祝うこの試合には、2万人を超えるサポーターが詰めかけた。

元アルゼンチン代表FWは、マヌエル・ルイ・コスタ、ロベルト・バッジョ、フランチェスコ・トッティら象徴的なチームメートとともにプレーした。

バティストゥータのパフォーマンスはクルヴァ・フィエーゾレを熱狂させ、1990年代にラ・ヴィオラで過ごした得点量産の日々を呼び起こした。







