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バティゴル復活！アルゼンチンの伝説が10得点の100周年記念パーティーで往年の輝きを取り戻す
バティストゥータ、100周年の祝祭に帰還
ガブリエル・バティストゥータは2026年9月2日、スタディオ・アルテミオ・フランキに印象的な形で帰還し、フィオレンティーナ・オールスターズがオペラツィオーネ・ノスタルジアを7-3で下したエキシビションマッチで2得点を挙げた。クラブの100周年を祝うこの試合には、2万人を超えるサポーターが詰めかけた。
元アルゼンチン代表FWは、マヌエル・ルイ・コスタ、ロベルト・バッジョ、フランチェスコ・トッティら象徴的なチームメートとともにプレーした。
バティストゥータのパフォーマンスはクルヴァ・フィエーゾレを熱狂させ、1990年代にラ・ヴィオラで過ごした得点量産の日々を呼び起こした。
- Italy Photo Press
クルヴァ・フィエーゾレの選択と試合への反応
エキシビション後に語ったバティストゥータは、試合前のコイントスに勝ったあと、前半はクルヴァ・フィエーゾレの下にあるゴールへ向かって攻めることをあえて選んだと明かした。
「コイントスに勝って、あのゴールに向かう方を選んだ。自分にとってなじみがあると感じるからだ」とバティストゥータは説明した。「正直に言えば、プレーできるコンディションではない。だが、フィオレンティーナの祝宴を欠かすわけにはいかなかった。私はこの100年の一部なので、ここにいたかった」
「彼らの愛情を感じたし、もちろん彼らも私が彼らに抱く思いを感じてくれたはずだ。だからそれは相思相愛であり、これからも続いてほしい」と付け加えた。
セリエAでの失速とは対照的に
その華やかなエキシビションは、2026年8月29日に行われたトップチームの公式な記念試合とは対照的だった。ファビオ・グロッソ率いる現在のフィオレンティーナは、セリエAで昇格組フロジノーネにホームで0-3の失望的な敗戦を喫した。
国内でのつまずきにもかかわらず、街の祝賀ムードは100周年記念週間を通して熱気を保ち、たいまつ行進や市内各地でのライトアップが行われた。
バティストゥータは、フィレンツェのサポーターの情熱は短期的な結果とは一線を画すと強調した。
- LaPresse
フィレンツェとの永遠の絆
クラブの唯一無二の性質とそのファン文化を振り返り、バティストゥータはフィオレンティーナがサポーターにとって何を意味するのかを決定的な言葉で要約した。
「この街がこのチームに注ぐ愛は信じられないほどだ。世界のどこを見ても、これほどのものはめったにない」と、バティストゥータは語った。
クラブの本質を説明するよう求められると、このアルゼンチンのレジェンドはこう締めくくった。「説明を探そうとするな、分かるだろう？ ただ感じるんだ」
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