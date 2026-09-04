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Goal.com
ライブ
Gabriel BatistutaGetty Images
Alvino Hanafi

翻訳者：

バティゴル復活！アルゼンチンの伝説が10得点の100周年記念パーティーで往年の輝きを取り戻す

フィオレンティーナ
G. Batistuta
セリエ A

ガブリエル・バティストゥータがスタディオ・アルテミオ・フランキに戻り、フィオレンティーナの創設100周年レジェンドマッチでの7-3の勝利で2得点を挙げた。アルゼンチン人ストライカーは、感動的な祝賀週間を終え、街との永遠のつながりを振り返った。

  • バティストゥータ、100周年の祝祭に帰還

    ガブリエル・バティストゥータは2026年9月2日、スタディオ・アルテミオ・フランキに印象的な形で帰還し、フィオレンティーナ・オールスターズがオペラツィオーネ・ノスタルジアを7-3で下したエキシビションマッチで2得点を挙げた。クラブの100周年を祝うこの試合には、2万人を超えるサポーターが詰めかけた。

    元アルゼンチン代表FWは、マヌエル・ルイ・コスタ、ロベルト・バッジョ、フランチェスコ・トッティら象徴的なチームメートとともにプレーした。

    バティストゥータのパフォーマンスはクルヴァ・フィエーゾレを熱狂させ、1990年代にラ・ヴィオラで過ごした得点量産の日々を呼び起こした。



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  • imago-sport-1082313804.jpgItaly Photo Press

    クルヴァ・フィエーゾレの選択と試合への反応

    エキシビション後に語ったバティストゥータは、試合前のコイントスに勝ったあと、前半はクルヴァ・フィエーゾレの下にあるゴールへ向かって攻めることをあえて選んだと明かした。

    「コイントスに勝って、あのゴールに向かう方を選んだ。自分にとってなじみがあると感じるからだ」とバティストゥータは説明した。「正直に言えば、プレーできるコンディションではない。だが、フィオレンティーナの祝宴を欠かすわけにはいかなかった。私はこの100年の一部なので、ここにいたかった」

    「彼らの愛情を感じたし、もちろん彼らも私が彼らに抱く思いを感じてくれたはずだ。だからそれは相思相愛であり、これからも続いてほしい」と付け加えた。



  • セリエAでの失速とは対照的に

    その華やかなエキシビションは、2026年8月29日に行われたトップチームの公式な記念試合とは対照的だった。ファビオ・グロッソ率いる現在のフィオレンティーナは、セリエAで昇格組フロジノーネにホームで0-3の失望的な敗戦を喫した。

    国内でのつまずきにもかかわらず、街の祝賀ムードは100周年記念週間を通して熱気を保ち、たいまつ行進や市内各地でのライトアップが行われた。

    バティストゥータは、フィレンツェのサポーターの情熱は短期的な結果とは一線を画すと強調した。

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  • imago-sport-1082143794.jpgLaPresse

    フィレンツェとの永遠の絆

    クラブの唯一無二の性質とそのファン文化を振り返り、バティストゥータはフィオレンティーナがサポーターにとって何を意味するのかを決定的な言葉で要約した。

    「この街がこのチームに注ぐ愛は信じられないほどだ。世界のどこを見ても、これほどのものはめったにない」と、バティストゥータは語った。

    クラブの本質を説明するよう求められると、このアルゼンチンのレジェンドはこう締めくくった。「説明を探そうとするな、分かるだろう？ ただ感じるんだ」

セリエ A
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