シーズン終了まであと数ヶ月となり、各クラブは夏の移籍市場に向けた計画を立て始めており、バルセロナでは特に守備陣の強化に注力している。 スペインのクラブが夏の獲得候補としてリストアップしている選手の中には、インテル所属でガットゥーゾ監督率いるイタリア代表のレギュラー、アレッサンドロ・バストーニ（1999年生まれ）の名前も挙がっている。この移籍の噂はインテルファンを不安にさせており、スペイン紙「Sport」によると、バルサはすでに予備調査を行っているという。
バストーニのインテルにおける価値：移籍金、契約、そしてバルセロナの関心
インテルによるバストーニの獲得要請
バストーニは2028年6月までインテルと契約しており、選手はネラッズーリのユニフォームに深い愛着を持っており、現時点ではシーズン終盤に集中したいと考えている。 ガゼッタ・デロ・スポルト紙によると、インテルは同センターバックの価値を少なくとも7000万ユーロと評価しており、この金額を下回るオファーは一切考慮しないという。バストーニの年俸はチーム内で最高額の一つであり、シーズンあたり約550万ユーロ（税引き後）である。アウシリオとマロッタが今後数ヶ月以内に同選手との契約更新を検討する可能性も排除できない。
バルセロナのその他の目標
前述のように、バルセロナが注目しているのはバストーニだけではありません。 インテル所属のこのディフェンダーは、フリック監督が「ビルドアップに理想的な選手」と高く評価しているが、クラブ経営陣は他にも候補者を検討中だ。特に注目されているのは、マンチェスター・シティ所属のヨスコ・グヴァルディオル（2002年生まれ）と、スポルティング・リスボン所属のゴンサロ・イナシオ（2001年生まれ）である。 守備陣の若返りを目標としていることを考慮すると、複数の補強が行われる可能性も排除できない。
