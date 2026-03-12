バストーニのインテルにおける価値：移籍金、契約、そしてバルセロナの関心

前述のように、バルセロナが注目しているのはバストーニだけではありません。 インテル所属のこのディフェンダーは、フリック監督が「ビルドアップに理想的な選手」と高く評価しているが、クラブ経営陣は他にも候補者を検討中だ。特に注目されているのは、マンチェスター・シティ所属のヨスコ・グヴァルディオル（2002年生まれ）と、スポルティング・リスボン所属のゴンサロ・イナシオ（2001年生まれ）である。 守備陣の若返りを目標としていることを考慮すると、複数の補強が行われる可能性も排除できない。