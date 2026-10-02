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ライブ
cm grafica difesa italia
Emanuele Tramacere
翻訳者：

バストーニからスカルヴィーニ、そしてレオーニを待ちながら。イタリアの最高の守備陣は……ディマルコに懸かっている。

イタリア
ロベルト・マンチーニ
アレッサンドロ・バストーニ
ジャンルカ・マンチーニ
リッカルド・カラフィオーリ
ジョルジョ・スカルヴィーニ
G. Leoni
ディエゴ・コッポラ
インテル
ユヴェントス
ローマ
アタランタ
ナポリ
ボルシア・ドルトムント
リヴァプール

マンチーニは守備ラインの構成で試行錯誤を続けているが、その将来は今回の活動期間で最大の不在者であるディマルコとの融合にも懸かっている。

ロベルト・マンチーニ率いるイタリア代表にとって、この新たなサイクルで3試合連続の一戦となり、おそらく4バックの最終ライン中央でプレーする選手についても3度目の変更になる。これは代表監督が新たなイタリア代表での歩みを始めた当初から思い描いてきたものだ。

フランス戦は、ネーションズリーグ最初の4試合の中で最も難しい一戦となる。イタリア代表はベルギー戦での敗戦、そしてトルコ戦での快勝で見せたものを織り交ぜた形を提示することになりそうだが、将来を見据えたとき、現在このポジションで起用可能な選手の中で最善の選択は誰になり得るのだろうか？


  • ディマルコの役割

    前述の通り選択肢は多い。今回の招集で不在の選手たちもいることを踏まえればなおさらだ。ただ、中心的なテーマは必然的に別の要素にも移らなければならない。つまり、この招集外となったもう1人の大きな不在、インテルのサイドバック フェデリコ・ディマルコ をどこで、そしてどう組み込むかという点だ。


    昨季のセリエA最高の選手は、イタリア代表にとって間違いなく大きな武器になり得る存在だ。しかし、インテルでは一貫して5人の中盤のワイドでプレーしており、過去にも4バックへの適応では同じような結果は出ていない。純粋なサイドバックとしてディマルコを起用するには、その隣にアレッサンドロ・バストーニよりもより純粋なマーカーが必要だという印象がある。一方で、マンチーニがイタリア人サイドを中盤のラインまで押し上げ、追加のウイングのように使い、背後はカラフィオーリがサイドバックとしてカバーするという選択をするのであれば、話は別だ（この仮説はすでにいくつかの局面で示唆されている）。

  • バストーニは確実か？

    現時点でロベルト・マンチーニが起用できる最高のディフェンダーは、間違いなくアレッサンドロ・バストーニだ。ボスニア戦のゼニツァでのミスがイタリア代表での歩みに影響を与えたとはいえ、インテルのセンターバックは、守備局面（マンマークよりも読みの部分）と後方からのビルドアップを兼ね備えるという点で、間違いなく最も完成度が高い。

    1999年生まれのバストーニは、トルコ戦でスカルヴィーニと組んだ際のように、必要であれば最終ラインの相棒をリードすることもできる。ただ、それでも彼の隣には、より純粋なマーカータイプの選手、あるいは少なくとも守備的なサイドバックからの大きな助けが必要だ。

    バストーニが確かな存在であることは間違いないが、前述の通り、ディマルコの役割次第では、マンチーニが特定の試合で異なる守備の配置を検討する可能性もある。

  • バストーニと一緒にいるのは誰？

    バストーニを軸とするのであれば、彼に組み合わせるパートナー、できれば右利きで、彼の特長を最大限に補完できる選手を見つける必要がある。必要なのはマーカータイプの選手で、できればヘディングにも非常に強く、難しい空中戦のボールを読み取って回収でき、なおかつ後方からのビルドアップでも足元が確かな存在だ。

    今回の招集メンバーの中でセンターバックとしてプレーできる選手には、ローマのジャンルカ・マンチーニ（ベルギー戦に出場）、アタランタのジョルジョ・スカルヴィーニ、アーセナルのリッカルド・カラフィオーリ、ローマのダニエレ・ギラルディ、パリFCのディエゴ・コッポラ（ベルギー戦に出場）、そして現在はクリスタル・パレスに所属するオネスト・アハノールまでいる。

    カラフィオーリはセンターバックというよりサイドバック、あるいは生粋の左利きであることから多く見積もってもバストーニの代役と考えるなら、4バックでインテルのセンターバックと組ませる最良の組み合わせは、招集メンバーの中で最もマーカー色の強い ジャンルカ・マンチーニ、そして足元でのビルドアップと空中戦に最も優れる ジョルジョ・スカルヴィーニの2人ということになる。

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  • レオーニ、ブオンジョルノ、レッジャーニ、そして…ガッティ

    招集候補の幅を広げ、バストーニとよりうまく補完し合える選手、あるいはなぜそうならないと言えるのか、彼のポジションを担いうる選手まで視野に入れるなら、アレッサンドロ・ブオンジョルノを外すことはできない。現在は離脱中で、ここ2シーズンは負傷に悩まされてきたが、インテルの同選手よりもマーカータイプで、彼と同じく左利きだ。

    とりわけ今後、ユヴェントス以外でも出場機会を取り戻すことがあれば、フェデリコ・ガッティについても考慮すべきだろう。おそらく最も「古典的」なタイプのディフェンダーであり、純粋な4バックにも最も適応できる選手だ。スパレッティ率いるイタリア代表が最も良い結果を残したのは、アチェルビとの決裂前、元インテルとラツィオの同選手がバストーニに代わってピッチに立っていた時期だったことも忘れてはならない。

    最後に、若手、そしてさらに若い世代への期待も非常に大きい。ひざの負傷前に中断した成長曲線を再び取り戻せるなら、潜在的にバストーニと完璧なコンビを組めるセンターバックはジョヴァンニ・レオーニだ。現在はリヴァプールに所属し、パルマでブレイクした。その一方で、将来を見据えて注視すべきもう1人がルカ・レッジャーニ。2008年生まれで、元サッスオーロ所属、現在はボルシア・ドルトムントにいる。