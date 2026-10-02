前述の通り選択肢は多い。今回の招集で不在の選手たちもいることを踏まえればなおさらだ。ただ、中心的なテーマは必然的に別の要素にも移らなければならない。つまり、この招集外となったもう1人の大きな不在、インテルのサイドバック フェデリコ・ディマルコ をどこで、そしてどう組み込むかという点だ。





昨季のセリエA最高の選手は、イタリア代表にとって間違いなく大きな武器になり得る存在だ。しかし、インテルでは一貫して5人の中盤のワイドでプレーしており、過去にも4バックへの適応では同じような結果は出ていない。純粋なサイドバックとしてディマルコを起用するには、その隣にアレッサンドロ・バストーニよりもより純粋なマーカーが必要だという印象がある。一方で、マンチーニがイタリア人サイドを中盤のラインまで押し上げ、追加のウイングのように使い、背後はカラフィオーリがサイドバックとしてカバーするという選択をするのであれば、話は別だ（この仮説はすでにいくつかの局面で示唆されている）。