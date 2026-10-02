招集候補の幅を広げ、バストーニとよりうまく補完し合える選手、あるいはなぜそうならないと言えるのか、彼のポジションを担いうる選手まで視野に入れるなら、アレッサンドロ・ブオンジョルノを外すことはできない。現在は離脱中で、ここ2シーズンは負傷に悩まされてきたが、インテルの同選手よりもマーカータイプで、彼と同じく左利きだ。
とりわけ今後、ユヴェントス以外でも出場機会を取り戻すことがあれば、フェデリコ・ガッティについても考慮すべきだろう。おそらく最も「古典的」なタイプのディフェンダーであり、純粋な4バックにも最も適応できる選手だ。スパレッティ率いるイタリア代表が最も良い結果を残したのは、アチェルビとの決裂前、元インテルとラツィオの同選手がバストーニに代わってピッチに立っていた時期だったことも忘れてはならない。
最後に、若手、そしてさらに若い世代への期待も非常に大きい。ひざの負傷前に中断した成長曲線を再び取り戻せるなら、潜在的にバストーニと完璧なコンビを組めるセンターバックはジョヴァンニ・レオーニだ。現在はリヴァプールに所属し、パルマでブレイクした。その一方で、将来を見据えて注視すべきもう1人がルカ・レッジャーニ。2008年生まれで、元サッスオーロ所属、現在はボルシア・ドルトムントにいる。