シーズン終了まであと数ヶ月となり、各クラブは夏の移籍市場に向けた計画を立て始めており、バルセロナでは特に守備陣の補強に注目が集まっている。 同クラブが夏の補強候補としてリストアップしている選手の中には、インテル所属でガットゥーゾ監督率いるイタリア代表のレギュラーである、1999年生まれのアレッサンドロ・バストーニの名前も挙がっている。スペイン紙『スポルト』の報道によると、バルサはすでに非公式に情報を収集し、交渉の余地があるかどうかを模索しているというため、この移籍市場の噂はネラッズーリのファンを不安にさせている。
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バスティアン・バルセロナ、インテルへの移籍候補：ダニ・オルモ、フェラン・トーレス、ジェラール・マルティン
バルセロナはトレードを検討している
スペインでは、日刊紙『マルカ』が報じているように、同選手に前向きな姿勢が見られると言われているが、彼の代理人と交渉を始めるにはまだ時間がかかる。 しかし現時点では、バルサがバストーニに具体的な関心を示していることは確かだ。カタルーニャのクラブはインテルに接触し、交渉を開始する方法を検討しており、その案の中には交換要員を提示する可能性も含まれている。浮上している名前は、ダニ・オルモ、ジェラール・マルティン、そしてアーセナル、アトレティコ・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドからも関心を寄せられているフェラン・トーレスだ。
なぜバルセロナはバストーニを獲得したいのか
バルセロナは、守備陣の再編を見据え、バストーニを理想的な補強候補として注目している。アラウホとクリステンセンが退団する可能性があるため、クラブ首脳陣はこのポジションの複数の選手を検討しており、インテル所属のこのセンターバックもその候補リストに名を連ねている。 バルサ内部では、バストーニは同ポジションの選手の中でビルドアップにおいて欧州屈指の能力を持つと評価されており、フリック監督率いるチームはバックラインからの組み立てを重視している。さらに、彼は誰もが納得する選手であり、監督もスポーツディレクターのデコもその獲得に確信を持っている。