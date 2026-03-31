バスティアン・バルセロナ、インテルへの移籍候補：ダニ・オルモ、フェラン・トーレス、ジェラール・マルティン

バルセロナは、守備陣の再編を見据え、バストーニを理想的な補強候補として注目している。アラウホとクリステンセンが退団する可能性があるため、クラブ首脳陣はこのポジションの複数の選手を検討しており、インテル所属のこのセンターバックもその候補リストに名を連ねている。 バルサ内部では、バストーニは同ポジションの選手の中でビルドアップにおいて欧州屈指の能力を持つと評価されており、フリック監督率いるチームはバックラインからの組み立てを重視している。さらに、彼は誰もが納得する選手であり、監督もスポーツディレクターのデコもその獲得に確信を持っている。



