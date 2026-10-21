来月の対戦は両者にとって4度目の顔合わせとなる。ホーム側は、2007年6月にサン・クリストバルでのアウェー戦に4-3で勝利し、2010年12月には旧サン・マメスで3-1、2018年10月にはメンディソロッツァで4-2と、これまでの対戦で全勝している。

バスク連盟は、ビルバオで開催される今回の試合について、より広い目標を次のように説明した。「この新たな試合は、サッカーを通じて異なる世代を結びつけ、エウスカル・セレクシオアが異なる人々の交流の場にもなれることを示すことを目指している」