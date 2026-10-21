AFP
翻訳者：
バスク代表、11月にサン・マメスでベネズエラ代表との歴史的な親善試合を開催へ
ビルバオで歴史的な国際親善試合を開催
シャビエル・ゴニ会長が率いるバスクサッカー連盟は、バスク代表が11月14日（土）にアスレティックのスタジアムでベネズエラと対戦することを発表した。バスク代表にとって、昨年11月15日にパレスチナを3-0で下して以来の試合となる。この試合には記録的な5万1396人が詰めかけ、ハゴバ・アラサテ監督率いるチームはウナイ・エルゲサバル、ゴルカ・グルセタ、ウルコ・イセタの得点で勝利した。
- Ricardo Larreina Amador
文化的な絆が両国を結ぶ
この試合は、1936年にホセ・アントニオ・アギーレ首相の下で樹立された最初のバスク自治政府の90周年を記念するものだ。アギーレはその後、1937年にエウスカディのチームを結成し、スペイン内戦中に欧州と南北アメリカを巡った。また、この南米の国は、フランシスコ・フランコの独裁政権から逃れた数千人の政治亡命者を受け入れており、バスク地方と歴史的に深いつながりがある。
この試合が持つスポーツ以外の意義について、バスクサッカー連盟は公式声明で次のように述べた。「最初のバスク自治政府の90周年を記念する行事の一環であるこのイベントを、スポーツの枠を超え、交流や移住、人々の受け入れ、文化的な結びつきという長い歴史でつながる二つの社会の関係を祝う場にしたい」
世代を超えた集結が全勝記録をさらに盤石に
来月の対戦は両者にとって4度目の顔合わせとなる。ホーム側は、2007年6月にサン・クリストバルでのアウェー戦に4-3で勝利し、2010年12月には旧サン・マメスで3-1、2018年10月にはメンディソロッツァで4-2と、これまでの対戦で全勝している。
バスク連盟は、ビルバオで開催される今回の試合について、より広い目標を次のように説明した。「この新たな試合は、サッカーを通じて異なる世代を結びつけ、エウスカル・セレクシオアが異なる人々の交流の場にもなれることを示すことを目指している」
- AFP
トップリーグのスター選手たちが11月のメンバーの目玉に
FIFAの公式国際試合期間中に開催されるため、開催チームは11月13日にレサマに集合し、スペイン代表に選出されなかったアスレティック、レアル・ソシエダ、オサスナ、アラベスのラ・リーガ所属選手を招集できる。一方、セグンダ・ディビシオンは代表活動期間中も試合日程が続くため、SDエイバルの選手は招集できない。また、遠征チームのオスワルド・ビスカロンド監督は、MFヤンヘル・エレーラとソシエダの右サイドバック、ジョン・ミケル・アランブルを頼りにする。
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