月曜日のメディアイベントで、クロップはトーマス・ミュラー、マッツ・フンメルスと共に、Magenta TVのワールドカップ解説者として紹介された。その後、記者会見が行われ、クロップへの最初の質問は、将来ドイツ代表監督を務めることを考えているかというものだった。「いきなり核心を突いてくるね」と彼は笑いながら答えた。「今のところ、そんなことは全く考えていない。 今後数年間で何が起こるかは誰にも分からない。だが、その件に関しては何も計画していない。」
翻訳者：
「バカども！クソ野郎！何も分かってない！」 物議を醸す噂を受けて、ユルゲン・クロップは激怒した
ボルシア・ドルトムントやリヴァプールFCで長年成功を収めてきたこの名将は、過去にも度々ドイツ代表監督のポストと関連付けられてきた。しかし、彼はその憶測を常に否定してきた。 2025年初頭から、クロップはレッドブルのグローバル・スポーツ・ディレクターとして、ザルツブルクやライプツィヒなど、同グループの数多くの拠点で活動している。彼の契約は2029年まで残っており、一方、ユリアン・ナーゲルスマンのDFB（ドイツサッカー連盟）との代表監督契約は2028年までとなっている。
ユルゲン・クロップ、レアル・マドリードに関する噂に反論
ドイツ代表監督としての将来について絶えず問われることについては、「ある程度は理解できる」とクロップは語った。しかし、レッドブルを去り、レアル・マドリードに移籍するという噂については、明らかに見方が異なるようだ。
「さて、この件について話そう」とクロップは切り出し、原則論と怒りの演説を織り交ぜた。「いつニュースはニュースになるんだ？誰かが紙を取り出して何かを書いた時か？それとも、そこに何か真実がある時か？どういう状況でなければならないんだ？レアル・マドリードがいつか電話をかけてきて、『フロレンティーノ・ペレスから電話だ！ ユルゲン、どうだ？」と言うのか？それとも、OE24が――AIなのか人間なのかは知らないが――何かでたらめなことを書けばそれで十分なのか？本当に腹が立つ。」
背景：今年初めにシャビ・アロンソが退任した際、クロップはレアルの後任候補として取り沙汰されていた。これはSkyや、著名なスペイン人ジャーナリストのギレム・バラゲらも報じていた。一方、OE24はオーストリアの、常に極めて扇情的なオンラインメディアであり、こうした報道を取り上げて拡散していた。なぜクロップがわざわざOE24に言及したのかは不明のままである。
月曜日に取材に駆けつけた記者たちに対し、クロップはこう語った。「君たちはもう少し自制心を持たないといけない。あれはすべてでたらめだ」。レアルからはこれまでの人生で「一度も電話がかかってきたことがない、たった一度もだ」と述べた。さらに皮肉を込めてこう付け加えた。「アトレティコ・マドリードも引き受けるよ、できれば同時にね。ごめんねマドリード、まずは電話してくれなきゃ！」
ユルゲン・クロップが激怒：「あいつは何も分かっていない」
ドイツサッカー連盟（DFB）とレアル・マドリードに関する質問が終わると、最後にクロップはレッドブルを去るという噂について問われた。「あれを書いたのは、あの『ザルツブルガー・ナッハリヒテン』の連中だ」と、クロップは明らかに激怒した様子で答えた。「『ザルツブルガー・ナッハリヒテン』の記者は何も分かっていない。それなのに、みんなそれに飛びついているんだ」
レッドブル退団の噂を実際に流したのは、2月末の『ザルツブルガー・ナッハリヒテン』だった。しかし、同紙はオンラインポータル「OE24」とは何の関係もない。むしろその逆だ。『ザルツブルガー・ナッハリヒテン』は定評のある質の高いメディアであり、クロップとは波乱に満ちた過去を持つ。
2024年6月、『ザルツブルガー・ナッハリヒテン』は、クロップのレッドブルへの移籍が間近であることを報じた最初のメディアとなった。当時、クロップのアドバイザーであるマルク・コジッケはこの噂を「まったくのデタラメ」と一蹴したが、10月、クロップは実際にレッドブルと契約を結んだ。
ユルゲン・クロップの経歴
期間 クラブ 役職 2001年から2008年 FSVマインツ05 監督 2008年～2015年 ボルシア・ドルトムント 監督 2015年～2024年 リヴァプールFC 監督 2025年以降 レッドブル グローバル・スポーツ・ディレクター