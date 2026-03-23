ドイツ代表監督としての将来について絶えず問われることについては、「ある程度は理解できる」とクロップは語った。しかし、レッドブルを去り、レアル・マドリードに移籍するという噂については、明らかに見方が異なるようだ。

「さて、この件について話そう」とクロップは切り出し、原則論と怒りの演説を織り交ぜた。「いつニュースはニュースになるんだ？誰かが紙を取り出して何かを書いた時か？それとも、そこに何か真実がある時か？どういう状況でなければならないんだ？レアル・マドリードがいつか電話をかけてきて、『フロレンティーノ・ペレスから電話だ！ ユルゲン、どうだ？」と言うのか？それとも、OE24が――AIなのか人間なのかは知らないが――何かでたらめなことを書けばそれで十分なのか？本当に腹が立つ。」

背景：今年初めにシャビ・アロンソが退任した際、クロップはレアルの後任候補として取り沙汰されていた。これはSkyや、著名なスペイン人ジャーナリストのギレム・バラゲらも報じていた。一方、OE24はオーストリアの、常に極めて扇情的なオンラインメディアであり、こうした報道を取り上げて拡散していた。なぜクロップがわざわざOE24に言及したのかは不明のままである。

月曜日に取材に駆けつけた記者たちに対し、クロップはこう語った。「君たちはもう少し自制心を持たないといけない。あれはすべてでたらめだ」。レアルからはこれまでの人生で「一度も電話がかかってきたことがない、たった一度もだ」と述べた。さらに皮肉を込めてこう付け加えた。「アトレティコ・マドリードも引き受けるよ、できれば同時にね。ごめんねマドリード、まずは電話してくれなきゃ！」