バウマンにとっては悲劇であり、信頼性を完全に失う結果となった。ユリアン・ナーゲルスマンが、マヌエル・ノイアーのドイツ代表復帰の可能性について取った対応は、広報上の大失敗である。

マヌエル・ノイアーのドイツ代表復帰問題で、代表監督が明確かつ断固とした姿勢を示さないのは不思議だ。土曜夜、ZDF『Aktuelles Sportstudio』に出演したナゲルスマン監督は今回も言及を避け、選手との接触はないと強調した。

「私は当初の考えを堅持している。つまり、まずは選手たちと話し合うことを優先するということだ。常に最初に連絡するのは選手の方だ。 代表発表の日（Xデー）は決まっている。追い詰められたり世論に反応して先走れば、状況を見誤ることになる。流れに身を任せることはない」と38歳のナゲルスマンは司会者ヨッヘン・ブライヤーの質問をかわした。

しかし、来週木曜に暫定メンバー発表でノイアーが名を連ねれば、それは重大なコミュニケーションミスとなり、代表監督の信頼性は大きく損なわれるだろう。 これまでも数か月間、EURO終了後にノイアーが代表を引退すると表明したため「議論の余地はない」と繰り返し、本大会ではオリバー・バウマンを正GKとする計画だと語ってきた。

仮に方針転換があるとしても、その発端はノイアーだ。ナゲルスマンは「引退撤回」への反応を示すだけだが、そのタイミングはすでに過ぎている。