バウマンにとっては悲劇であり、信頼性を完全に失う結果となった。ユリアン・ナーゲルスマンが、マヌエル・ノイアーのドイツ代表復帰の可能性について取った対応は、広報上の大失敗である。

ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは、選手たちに自分の考えを常に明確に伝えていた。 2024年のホーム開催EUROを前に、38歳の指揮官は明確な指示で各選手の役割を確信させ、誤解の余地をなくした。時としてその指示は、デニズ・ウンダフへの対応のように明快すぎて物議を醸した。
迫るワールドカップを前に、彼はVfBシュトゥットガルトで好成績を残したウンダフをそれでも先発ストライカーとして起用しない意向を示した。この決定は、スイスやガーナとの親善試合後に大きな議論を呼んだ。
ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは、選手たちに自分の考えを常に明確に伝えていた。 2024年のホーム開催EUROを前に、38歳の指揮官は明確な指示で各選手の役割を確信させ、誤解の余地をなくした。時としてその指示は、デニズ・ウンダフへの対応のように明快すぎて物議を醸した。
迫るワールドカップを前に、彼はVfBシュトゥットガルトで好成績を残したウンダフをそれでも先発ストライカーとして起用しない意向を示した。この決定は、スイスやガーナとの親善試合後に大きな議論を呼んだ。
マヌエル・ノイアーのドイツ代表復帰問題で、代表監督が明確かつ断固とした姿勢を示さないのは不思議だ。土曜夜、ZDF『Aktuelles Sportstudio』に出演したナゲルスマン監督は今回も言及を避け、選手との接触はないと強調した。
「私は当初の考えを堅持している。つまり、まずは選手たちと話し合うことを優先するということだ。常に最初に連絡するのは選手の方だ。 代表発表の日（Xデー）は決まっている。追い詰められたり世論に反応して先走れば、状況を見誤ることになる。流れに身を任せることはない」と38歳のナゲルスマンは司会者ヨッヘン・ブライヤーの質問をかわした。
しかし、来週木曜に暫定メンバー発表でノイアーが名を連ねれば、それは重大なコミュニケーションミスとなり、代表監督の信頼性は大きく損なわれるだろう。 これまでも数か月間、EURO終了後にノイアーが代表を引退すると表明したため「議論の余地はない」と繰り返し、本大会ではオリバー・バウマンを正GKとする計画だと語ってきた。
仮に方針転換があるとしても、その発端はノイアーだ。ナゲルスマンは「引退撤回」への反応を示すだけだが、そのタイミングはすでに過ぎている。
とりわけTSGホッフェンハイムのGKにとっては、ノイアーの復帰は大きな痛手だ。 代表では35歳の彼は昇格以来ほとんどミスを犯さず、W杯予選で好パフォーマンスを見せ、米国・カナダ・メキシコ開催の大会の正GK争いでシュトゥットガルトのアレクサンダー・ニュベルに勝利した。
土曜のホッフェンハイム0－4敗戦後、彼はW杯正GKとしての自信を語った。ナゲルスマン監督も個別面談で信頼を伝えたという。 「私には私の情報がある。以上だ」と語った。 もし彼が実際にノイアーの控えに回るようであれば、それは前例のない屈辱となるだろう。
特に継続性が求められるGKでこれでは、チームにも影響が出る。 ノイアーが復帰すれば、当然正GKとして出場し、バウマンはベンチに回る。2024年欧州選手権前のクロース復帰例とは状況が異なる。
この騒動は、ナゲルスマンが早めに対処していれば簡単に防げたはずだ。
ノイアーによると、二人は連絡を取っていた。数か月前、復帰論が沸き上がった時点で、ナゲルスマンはノイアーと話し、結論を迫るべきだった。代表での将来について、もっと早く決断させるべきだったのだ。 だが実際には先延ばしにされ、結局は世論の圧力に屈しただけに見える。
スポーツ面でも、すべてがノイアー有利とは言えない。 40歳のノイアーは経験豊富で、大会では大きな強みになる。だがパフォーマンスでは、バウマンの今季成績はバイエルンの正GKにほぼ劣らない。CL準々決勝レアル戦で好守を見せたノイアーでも、個人ミスは増えている。
W杯開幕を目前に控え、チームが集中すべき時期に不要な騒音が支配している。この混乱がすぐ収まるかは不透明だ。なぜなら、どちらがゴールを守っても、ミスが起きれば再び根本的な議論が巻き起こるだろう。