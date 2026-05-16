この騒動は、ナゲルスマンが早めに対処していれば簡単に防げたはずだ。

ノイアーによると、二人は連絡を取っていた。数カ月前、復帰論が沸き上がった時点で、ナゲルスマンはノイアーと話し合い、結論を迫るべきだった。代表での将来について、もっと早く決断させるべきだった。 だが実際には、ナゲルスマンはノイアーの出方を見て圧力に屈しただけに見える。

スポーツ面でも、すべてがノイアー有利とは言えない。 40歳のノイアーは経験豊富で、大会では大きな強みになる。だがパフォーマンスでは、バウマンの今季成績はバイエルンの正GKにほぼ劣らない。CL準々決勝レアル戦で好守を見せたノイアーも、個人ミスは増えている。

W杯開幕を目前に控え、チームが集中すべき時期に不要な騒音が支配している。この混乱がすぐ収まるかは不透明だ。なぜなら、どちらがゴールを守っても、ミスが起きれば再び根本的な議論が巻き起こるからだ。