ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは、選手たちに自分の考えを常に明確に伝えていた。 2024年のホーム開催EUROを前に、38歳の指揮官は明確な指示で各選手の役割を確信させ、誤解の余地をなくした。ただし、デニズ・ウンダフへの指示のように、時として明快すぎる面も。
迫るワールドカップを前に、彼はVfBシュトゥットガルトで好成績を残していたウンダフをそれでも先発ストライカーとして起用しない意向を示した。この判断は、スイスやガーナとの親善試合後に大きな議論を呼んだ。
ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは、選手たちに自分の考えを常に明確に伝えていた。 2024年のホーム開催EUROを前に、38歳の指揮官は明確な指示で各選手の役割を確信させ、誤解の余地をなくした。ただし、デニズ・ウンダフへの指示のように、時として明快すぎる面も。
迫るワールドカップを前に、彼はVfBシュトゥットガルトで好成績を残していたウンダフをそれでも先発ストライカーとして起用しない意向を示した。この判断は、スイスやガーナとの親善試合後に大きな議論を呼んだ。
マヌエル・ノイアーの代表復帰問題で、代表監督の対応が曖昧なのは不可解だ。木曜に暫定メンバーにノイアーの名前があれば、それは重大なコミュニケーションミスで、監督の信頼は失われるだろう。
この数カ月、ナゲルスマンは「ノイアーはEURO2024後に代表引退なので議論の余地なし。W杯正GKはバウマン」と繰り返してきた。
仮に方針転換があるとしても、発端はノイアーだ。ナゲルスマンは「引退撤回」に応じただけだ。だが、そのタイミングはとっくに過ぎている。
とりわけホッフェンハイムのGKにとっては、ノイアーの復帰は痛手だ。 代表では35歳の彼は昇格以来ほとんどミスを犯さず、W杯予選で好パフォーマンスを見せ、米国・カナダ・メキシコ開催大会の正GK争いでシュトゥットガルトのアレクサンダー・ニュベルに勝利した。
そのため、土曜の午後、ホッフェンハイムがボルシア・メンヒェングラートバッハに0-4で敗れた直後、バウマンはワールドカップに正GKとして臨む自信を示していた。ナゲルスマン監督も「一対一の面談で信頼を明確に表明した」という。 「私には私の情報がある。以上だ」と語った。しかし35歳の彼がもし本当にノイアーの控えになれば、それは前代未聞の屈辱だ。
特に継続性が求められるGKでこれでは、チームにも影響が出る。 ノイアーが復帰すれば、当然正GKとして出場し、バウマンはベンチに回る。2024年欧州選手権前のクロース復帰例とは異なる。
この騒動は、ナゲルスマンが早めに対処していれば簡単に防げたはずだ。
ノイアーによると、二人は連絡を取っていた。数カ月前、復帰論が沸き上がった時点で、ナゲルスマンはノイアーと話し合い、結論を迫るべきだった。代表での将来について、もっと早く決断させるべきだった。 だが実際には、ナゲルスマンはノイアーの出方を見て圧力に屈しただけに見える。
スポーツ面でも、すべてがノイアー有利とは言えない。 40歳のノイアーは経験豊富で、大会では大きな強みになる。だがパフォーマンスでは、バウマンの今季成績はバイエルンの正GKにほぼ劣らない。CL準々決勝レアル戦で好守を見せたノイアーも、個人ミスは増えている。
W杯開幕を目前に控え、チームが集中すべき時期に不要な騒音が支配している。この混乱がすぐ収まるかは不透明だ。なぜなら、どちらがゴールを守っても、ミスが起きれば再び根本的な議論が巻き起こるからだ。