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バイエル・レバークーゼン、エミレーツ・スタジアムでのチャンピオンズリーグ決勝戦を控え、過激なSNS投稿でアーセナルを痛烈に批判
戦術的なトローリングが話題沸騰中
ミケル・アルテタ監督率いるチームはセットプレーの決定力の高さで定評があるが、レバークーゼンのデジタルチームは、アーセナルのピッチを加工した写真を投稿し、セットプレーへの過度な依存を揶揄することにした。 その加工写真には、エミレーツ・スタジアムのコーナーフラッグ付近のピッチが四分円分完全に削り取られた様子が写っており、皮肉たっぷりのキャプション「こっちの方がいい」が添えられていた。このSNS上での痛烈な一撃は、今シーズンの国内リーグ優勝争いを、セットプレーから記録的な21得点を挙げることで牽引してきたプレミアリーグ首位のチームを、明らかに刺激することを意図したものであった。
- Getty Images Sport
ファンが「最高の管理者」をめぐる冗談に反応
この挑発的な投稿は瞬く間に拡散し、両チームのサポーターが試合前のこの騒動について意見を交わした。アーセナルのファンはチームの戦術の幅広さを擁護する一方、レバークーゼンのソーシャルメディアチームを称賛する声もあり、あるファンは彼らを「史上最高のサッカー運営チーム」と評した。
この皮肉は、第1戦でレバークーゼンがまさにアーセナルの得意戦術で勝利を収めたことを考えると、特に痛烈なものだ。ロベルト・アンドリッチのゴールは、今シーズンのチャンピオンズリーグでアーセナルが許した初のコーナーキックからの失点だった。アルテタ率いるチームがセットプレーへの執着をからかわれるのはこれが初めてではない。リーグ2のマンスフィールド・タウンも先日、FAカップでの対戦を前に、TikTokを使ってアーセナルのコーナーキックへの依存を嘲笑していた。
守備のミスが注目を浴びる
アルセナルは、アルテタ監督のアシスタントコーチの一人であるニコラス・ジョバーの下でセットプレーの強さを誇るチームとして知られているが、ドイツで行われた第1戦では、珍しく集中力の欠如が露呈した。アンドリッチの先制点は、今シーズンのチャンピオンズリーグにおける23回のコーナーキックのうち、対戦相手がアーセナルに対してシュートを放ったのがわずか3度目という状況でのものだった。 1-1の引き分け後、アルテタ監督は明らかに苛立ちを露わにし、試合前にレバークーゼンのセットプレーのパターンを3つの具体的な映像で選手たちに示していたにもかかわらず、反応できなかったことを認めた。
- AFP
準々決勝をかけた一戦
アーセナルが3年連続の準々決勝進出を目指す中、エミレーツ・スタジアムでは劇的な一夜が幕を開けようとしている。 アーセナルは欧州大会においてホームでレバークーゼンに未だ無敗を維持しているが、カスパー・ユルマン監督率いるレバークーゼンは第1戦で、優れた指導力と危険なカウンター攻撃力を証明した。レバークーゼンは2002年の準優勝以来となる初のチャンピオンズリーグ準々決勝進出を目指しており、一方のアーセナルは4冠達成への道を歩み続けることを目指している。
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