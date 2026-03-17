バイエル・レバークーゼン、エミレーツ・スタジアムでのチャンピオンズリーグ決勝戦を控え、過激なSNS投稿でアーセナルを痛烈に批判

この挑発的な投稿は瞬く間に拡散し、両チームのサポーターが試合前のこの騒動について意見を交わした。アーセナルのファンはチームの戦術の幅広さを擁護する一方、レバークーゼンのソーシャルメディアチームを称賛する声もあり、あるファンは彼らを「史上最高のサッカー運営チーム」と評した。

この皮肉は、第1戦でレバークーゼンがまさにアーセナルの得意戦術で勝利を収めたことを考えると、特に痛烈なものだ。ロベルト・アンドリッチのゴールは、今シーズンのチャンピオンズリーグでアーセナルが許した初のコーナーキックからの失点だった。アルテタ率いるチームがセットプレーへの執着をからかわれるのはこれが初めてではない。リーグ2のマンスフィールド・タウンも先日、FAカップでの対戦を前に、TikTokを使ってアーセナルのコーナーキックへの依存を嘲笑していた。