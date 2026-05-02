土曜のダービーで、レバークーゼンはケルンを2-1で下した。後半、ヒュルマンド監督はティルマン、フェルナンデス、ベン・セギールを連続投入。合計9200万ユーロの“トリオ”が同時にピッチに立った。 いずれも移籍金は2500万ユーロ以上だ。しかし3人とも、今のところ期待通りの活躍を見せていない。クラブ首脳は新体制に時間が必要と繰り返す。だがシーズン前に「キング・トランスファー」と呼ばれたティルマンは、その忍耐を失いつつあるという。
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バイエル・レバークーゼンは騙されたのか？ ヴィルツの後継者に払った巨額移籍金は、彼らの失敗的な補強政策を象徴している。
バイエルは今夏、PSVアイントホーフェンに23歳のアメリカ代表獲得のため3500万ユーロを支払った。クラブ史上最高額だ。 レバークーゼンはフロリアン・ヴィルツを1億2500万ユーロでリヴァプールに売却するなど、資金に余裕があった。多くの移籍で生じた戦力ダウンを、成長見込みのある若手で補おうとした。
だが移籍市場では、バイエルが必ずしも有利な交渉ポジションにあったわけではない。時間的制約があり、急ぐ必要があった。他クラブは「資金力のあるバイエルなら、最終的にはどんなオファーでも上乗せするだろう」と見ていた。
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マリク・ティルマン：「私にとって、決して簡単なスタートではなかった」
マリク・ティルマンの移籍金は3500万ユーロに決まった。彼はPSVで2年間2度優勝し、前季34試合16得点を記録。しかしバイエルでは直近4試合合計41分しか出場していない。 攻撃的MFとして「ヴィルツの代役」と期待されたが、現実は厳しい。
チャンピオンズリーグで対戦する前、PSVのピーター・ボス監督は「マリクには忍耐と愛情で接し、対話してください」とレバークーゼン側に助言した。 代表戦と負傷でプレシーズンに参加できず、出遅れた。 その後、エリック・テン・ハグ監督が解任され、カスパー・ユルマンドが就任。ティルマンはクラブメディアに「簡単なスタートではなかった」と語った。
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マリク・ティルマン：バイエルンを離れて初めて前進できる
13歳でバイエルン・ミュンヘンに入団し、トップチームで7試合に出場したものの、彼はブレイクできなかった。グラスゴーのレンジャーズへのレンタル移籍でようやく次のステップへ進んだ。 その後PSVへ2度目のレンタル移籍をし、1200万ユーロで完全移籍した。バイエルンは攻撃陣が充実していたため、彼を呼び戻さなかった。
アイントホーフェンでは順調だったが、今季のブンデスリーガ初挑戦では大きな壁にぶつかった。「うまくいかないときは自分を厳しく批判し、悩みを抱え込んでしまう」と彼は明かした。
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3つのプレミアリーグクラブがマリク・ティルマン獲得に動いていると報じられている。
この件でティルマンはすでに不満を溜めており、Sport Bildは「感情的に距離を置いている」と報じた。彼はすでにスポーツディレクターのシモン・ロルフェスとも話し合っている。 ティルマンは2030年までの契約を残しながらも早期退団を検討。ただし、CL出場権を争うバイエルが来季もヒュルマンド監督を起用するかどうかが鍵だ。新監督がチームを立て直せば、ティルマンも残留する可能性がある。
仮に退団しても、レバークーゼンにとって大きな損失にはならない。ブレントフォード、フラム、ボーンマスのプレミア3クラブが興味を示し、移籍金3500万ユーロを支払う用意があるという。その場合、レバークーゼンは再び「ヴィルツの代役」を探すことになる。
2025/26シーズンのマリク・ティルマンの成績：
ゲーム： 39 先発出場: 23 1試合平均出場時間： 57.5 得点： 8 アシスト： 1