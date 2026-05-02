バイエル・レバークーゼンは騙されたのか？ ヴィルツの後継者に払った巨額移籍金は、彼らの失敗的な補強政策を象徴している。

バイエルは今夏、PSVアイントホーフェンに23歳のアメリカ代表獲得のため3500万ユーロを支払った。クラブ史上最高額だ。 レバークーゼンはフロリアン・ヴィルツを1億2500万ユーロでリヴァプールに売却するなど、資金に余裕があった。多くの移籍で生じた戦力ダウンを、成長見込みのある若手で補おうとした。

だが移籍市場では、バイエルが必ずしも有利な交渉ポジションにあったわけではない。時間的制約があり、急ぐ必要があった。他クラブは「資金力のあるバイエルなら、最終的にはどんなオファーでも上乗せするだろう」と見ていた。