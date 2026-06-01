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バイエル・レバークーゼンのスターは「近い将来」ラ・リーガに復帰する見込み。元バルセロナ下部組織の選手が移籍計画を明かした。
グリマルドがスペインでの抱負を語る
バイエル・レバークーゼンの主力であるグリマルドは、スペイン代表のメディアデーで長期的な目標を語った。
「プロとして長年プレーしてきたので、噂は慣れたもの」とグリマルドは語った。「以前から言っている通り、ラ・リーガに戻りたい。それが私の目標だ。レバークーゼンでは幸せだが、いつか戻るつもりだ」
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バルセロナとの関連とレバークーゼンの状況
グリマルドの発言により、母校ラ・マシアのあるバルセロナ復帰の噂が再燃した。世界屈指の攻撃的サイドバックである彼は、カンプ・ノウへの関心をメディアが取り上げる背景となっている。
現在、ドイツ王者との契約は2027年までで、クラブの貴重な戦力だ。それでもスペイン復帰を度々口にするため、レバークーゼンは副将の引き留めに苦慮するかもしれない。
まだ叶っていない夢
ベンフィカやレバークーゼンで成功を収めたグリマルドは、いまだスペイントップリーグでプレーしたことがない。2016年にバルセロナBを離れた彼は、現役中にその目標を達成すると語っている。
先日『AS』紙のインタビューで彼はこう語った。「それが私の目標だ。今叶わなくても、来年も、再来年も追い続ける。スペインのビッグクラブでプレーしたいし、このリーグは私のプレースタイルに完璧に合っている。」
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ラ・リーガでの移籍失敗
グリマルドは昨夏、スペイン復帰が噂され、ラ・リーガの複数ビッグクラブとの関連が報じられた。しかし移籍市場では憶測が飛び交っただけで、彼はドイツに残り、レバークーゼンで重要な役割を果たし続けた。
本人は以前、レアル・マドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリードとの交渉は初期段階で止まったと明かした。レアルについては「シャビ・アロンソ監督の下でプレーする可能性はあったが実現せず、クラブはアルバロ・カレラスを獲得した」と語った。
バルセロナとの交渉についても「実現しなかったのは運命ではなかったからだろう」と語った。
アトレティコ・マドリードとも交渉したが「実質的に進展はなかった」と語り、市場での接触が必ずしも契約に至るとは限らないと強調した。