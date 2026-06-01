グリマルドは昨夏、スペイン復帰が噂され、ラ・リーガの複数ビッグクラブとの関連が報じられた。しかし移籍市場では憶測が飛び交っただけで、彼はドイツに残り、レバークーゼンで重要な役割を果たし続けた。

本人は以前、レアル・マドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリードとの交渉は初期段階で止まったと明かした。レアルについては「シャビ・アロンソ監督の下でプレーする可能性はあったが実現せず、クラブはアルバロ・カレラスを獲得した」と語った。

バルセロナとの交渉についても「実現しなかったのは運命ではなかったからだろう」と語った。

アトレティコ・マドリードとも交渉したが「実質的に進展はなかった」と語り、市場での接触が必ずしも契約に至るとは限らないと強調した。