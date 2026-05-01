バイエルン・ミュンヘンに関する最新ニュースと噂：
- チェルシーはニコラス・ジャクソンの高額移籍金を負担できず、バイエルンでの将来はなし。
- ガラタサライはバイエルンからレンタル中のサシャ・ボエイの買い取りオプションを行使しない方針。
- ノイアーは1年残留か
バイエルン・ミュンヘンに関する最新ニュースと噂：
アーセナルのFWカイ・ハヴェルツが、バイエルン・ミュンヘンの獲得候補に浮上した。
英ジャーナリストでアーセナル専門家のチャールズ・ワッツ氏によると、バイエルンはハヴェルツの状況を注視する複数クラブの1つだという。現時点では具体的な交渉には発展していない。
ハーヴェッツの契約は2028年までだが、アーセナルは適切なオファーがあれば放出も検討するという。彼はミケル・アルテタ体制下で重要な戦力ながら、ここ1年半は怪我に悩まされてきた。 直近のニューカッスル戦（1-0）で負傷し、現在も戦列を離れている。 ドイツ代表のナーゲルスマン監督は26歳のハヴェルツを高く評価しており、W杯出場は問題ない見込みだ。
多才なハヴェルツは戦術面でバイエルンを強化するが、移籍金は負担が大きい。アーセナルは2023年にチェルシーから7500万ユーロで獲得した額を回収したい考えだ。
なお、バイエルンは新たなウイング補強に向けてより具体的な動きを進めており、最有力候補にはニューカッスルのアンソニー・ゴードンが挙げられる。ファブリツィオ・ロマーノによるとリストにはさらに2選手がいるが、名は明かされていない。『The Athletic』はRBライプツィヒのヤン・ディオマンデを候補と報じており、いずれにしても移籍金は高額になる見込みだ。
バイエルン・ミュンヘンの組織・インフラ責任者キャスリーン・クルーガーがハンブルガーSVへ移籍し、クラブ内では不満が出ている。
ハンブルガー・アベンドブラット紙は「ミュンヘンの全員が喜んでいるわけではない」と伝えた。クルーガーは40歳で、FCBでは経営陣への昇進が期待され、プロサッカー部門ディレクター就任も検討されていた。
水曜、Sport Bildとハンブルガー・アベンドブラットは、クルーガー氏がHSVでシュテファン・クンツ氏の後任になると報じた。ハンブルガーSVは今年初めにクンツ氏を解任していた。木曜日、Skyはクルーガー氏がバイエルンから移籍許可を得たと伝えた。
クルーガーは2012年からチームマネージャーを務め、ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティへの引き抜きを打診した際もバイエルンに残った。
チャンピオンズリーグ準決勝第1戦でパリ・サンジェルマンがバイエルン・ミュンヘンに5－4で勝利し、世界中が沸いた。しかし、アトレティコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督は異なる視点でこの試合を語った。
「試合が5－4で終わると、誰もが『素晴らしい試合だ』と言う。だが監督の立場では、相手に5得点されたということだ」とシメオネ監督は水曜日、チャンピオンズリーグ準決勝第1戦のアトレティコ対アーセナル（1－1）後にPrime Video Sport Italiaで語った。 「監督の立場では、それほど良い試合だったかは分からない。だがテレビで観る分には素晴らしかった」とアルゼンチン人監督は強調した。
PSGは5－2からリードされたが、バイエルンはウパメカノとディアスのゴールで4－5まで追い上げた。第2戦は水曜にミュンヘンで行われ、勝敗は依然として不明だ。 翌日にロンドンで行われるアーセナル対アトレティコも同様で、勝者は5月末のブダペストでの決勝に進む。
日付
試合
大会
5月2日（土）
FCバイエルン - 1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ
5月6日（水）
FCバイエルン - パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ
5月9日（土）
VfLヴォルフスブルク - FCバイエルン
ブンデスリーガ
5月16日（土）
FCバイエルン対1.FCケルン
ブンデスリーガ
5月23日（土）
FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト
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