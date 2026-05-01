アーセナルのFWカイ・ハヴェルツが、バイエルン・ミュンヘンの獲得候補に浮上した。

英ジャーナリストでアーセナル専門家のチャールズ・ワッツ氏によると、バイエルンはハヴェルツの状況を注視する複数クラブの1つだという。現時点では具体的な交渉には発展していない。

ハーヴェッツの契約は2028年までだが、アーセナルは適切なオファーがあれば放出も検討するという。彼はミケル・アルテタ体制下で重要な戦力ながら、ここ1年半は怪我に悩まされてきた。 直近のニューカッスル戦（1-0）で負傷し、現在も戦列を離れている。 ドイツ代表のナーゲルスマン監督は26歳のハヴェルツを高く評価しており、W杯出場は問題ない見込みだ。

多才なハヴェルツは戦術面でバイエルンを強化するが、移籍金は負担が大きい。アーセナルは2023年にチェルシーから7500万ユーロで獲得した額を回収したい考えだ。

なお、バイエルンは新たなウイング補強に向けてより具体的な動きを進めており、最有力候補にはニューカッスルのアンソニー・ゴードンが挙げられる。ファブリツィオ・ロマーノによるとリストにはさらに2選手がいるが、名は明かされていない。『The Athletic』はRBライプツィヒのヤン・ディオマンデを候補と報じており、いずれにしても移籍金は高額になる見込みだ。