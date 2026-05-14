サウジアラビアが注目するのは、選手や監督だけではない。同国大手のスポーツ紙『アリヤディヤ』によると、最近はクラブ幹部も注目されている。同紙は、アル・イッティハドがバイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏と接触したと報じた。 昨季王者の同クラブは、52歳のエベルルをスポーツプロジェクト責任者として招へいしたいという。

だが交渉は停滞。スポーツビジョンや将来戦略の相違が理由とされる。クラブは代替候補も探っているが、名は明かされていない。

エベルはバイエルンと2027年までの契約を残しており、自身もミュンヘンでの長期滞在を望んでいる。しかし、その去就は未だ決まっていない。 『キッカー』によると、バイエルンの監督委員会は5月末に現経営陣の将来を話し合う予定で、エベルも対象に含まれる。エベルはDAZNで「ここで仕事を全うしたい。評価してくれるなら長く残留する用意がある」と語った。

2024年3月に就任したエベルは、当初は選手層の偏りを批判されたが、直近の移籍市場での補強成功で評価を回復。マイケル・オリゼやルイス・ディアスの獲得は高く評価されている。

それでも、彼をめぐる議論は絶えない。スポーツディレクターのクリストフ・フロイント氏との関係がぎくしゃくしているという報道もある。 『キッカー』によると、両者の対立は最近さらに激化。かつてのヘーネスとルンメニゲのような強力タッグになるはずが、現実は「政略結婚」と表現される。

Sport1によると、内部でも契約交渉で助言者に振り回され、譲歩しすぎるとの批判がある。 強硬姿勢を示すべき場面でも「甘すぎる」と指摘され、不要な高年俸契約を結んでクラブの評判を落としたとの声もある。