バイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
- ホーネス氏がバイエルンの候補者選びに関与
- 退団が噂されるFCBのスターは、前例のないキャリア選択をする可能性。
- 監督委員会がエベルとフロイントに革新的な移籍指針を示した。
バイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
サウジアラビアからサッカー界への関心は、通常選手や監督に向けられる。しかし同国大手スポーツ紙『アリヤディヤ』によると、最近はクラブ幹部も注目されている。同紙は、アル・イティハドがバイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏と接触したと報じた。 昨季王者の同クラブは、52歳のエベルルをスポーツプロジェクト責任者として招へいしたいという。
だが交渉は停滞。スポーツビジョンや将来戦略の相違が要因とされる。クラブは代替候補も探索中だ。
エベルはバイエルンと2027年までの契約を残しており、自身もミュンヘンでの長期滞在を望んでいるが、去就は未決定だ。 『キッカー』によると、バイエルンの監督委員会は5月末、経営陣の将来を議論し、エベルも対象になる。エベルはDAZNで「ここで仕事を全うしたい。評価されるなら長く残留する用意がある」と語った。
2024年3月に現職に就いたエベルは、当初は選手層の偏りを批判されたが、直近の移籍市場での補強成功で評価を回復。マイケル・オリゼやルイス・ディアスの加入はミュンヘンで高く評価されている。
それでも、彼をめぐる議論は絶えない。スポーツディレクターのクリストフ・フロイント氏との関係がぎくしゃくしているという報道もある。 『キッカー』によると、両者の対立は最近さらに激化。かつてのヘーネスとルンメニゲのような強力タッグになるはずが、現実は「政略結婚」と表現される。
Sport1によると、内部でも契約交渉で助言者に振り回され、譲歩しすぎるとの批判がある。 強硬姿勢を示すべき場面でも「甘すぎる」と指摘され、不要な高年俸契約を結んでクラブの評判を落としたとの声もある。
チェルシーのFWジョアン・ペドロが、バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインを絶賛した。
ブラジル人選手はTNTSportsに「彼はプレミアリーグですでに驚異的な成績を残しているが、バイエルンでプレーする彼を見て初めて、ハリー・ケインが持つ真の実力を実感できる」と語った。
ケインがトッテナム、ペドロがワトフォードにいた頃、間近でその実力を感じたという。「素晴らしい選手なので、いつも応援している」
近い将来、バロンドールも狙えると語った。
バイエルンを退任したヴァインツィールは、スイスで新監督に就く可能性がある。
スイス紙『ブリック』によると、今シーズン限りでマリオ・フリックが退任するFCルツェルンの次期監督候補に挙がっており、本人もしばらく交渉を重ねているという。
ヴァインツィールは2024年8月からバイエルンのユーススポーツディレクターを務めていたが、6月30日満了の契約は更新しないことで合意した。
「実り多い素晴らしい時間だったが、再びプロサッカーの監督として働きたい」とバイエルンの公式サイトで語った。また、「ヴィンセント・コンパニがユースから多くの talente をトップチームに引き上げることができた」と感謝を述べた。 レナート・カールら10人が1年でプロデビューし、2025/26シーズンはアカデミーにとってセンセーショナルな成功だった」と語った。
日付
試合
大会
5月16日（土）
FCバイエルン対1.FCケルン
ブンデスリーガ
5月23日（土）
FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト
DFBポカール