サウジアラビアからサッカー界への関心は、通常選手や監督に向けられる。しかし同国大手スポーツ紙『アリヤディヤ』によると、最近はクラブ幹部も注目されている。同紙は、アル・イティハドがバイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏と接触したと報じた。 昨季王者の同クラブは、52歳のエベルルをスポーツプロジェクト責任者として招へいしたいという。

だが交渉は停滞。スポーツビジョンや将来戦略の相違が要因とされる。クラブは代替候補も探索中だ。

エベルはバイエルンと2027年までの契約を残しており、自身もミュンヘンでの長期滞在を望んでいるが、去就は未決定だ。 『キッカー』によると、バイエルンの監督委員会は5月末、経営陣の将来を議論し、エベルも対象になる。エベルはDAZNで「ここで仕事を全うしたい。評価されるなら長く残留する用意がある」と語った。

2024年3月に現職に就いたエベルは、当初は選手層の偏りを批判されたが、直近の移籍市場での補強成功で評価を回復。マイケル・オリゼやルイス・ディアスの加入はミュンヘンで高く評価されている。

それでも、彼をめぐる議論は絶えない。スポーツディレクターのクリストフ・フロイント氏との関係がぎくしゃくしているという報道もある。 『キッカー』によると、両者の対立は最近さらに激化。かつてのヘーネスとルンメニゲのような強力タッグになるはずが、現実は「政略結婚」と表現される。

Sport1によると、内部でも契約交渉で助言者に振り回され、譲歩しすぎるとの批判がある。 強硬姿勢を示すべき場面でも「甘すぎる」と指摘され、不要な高年俸契約を結んでクラブの評判を落としたとの声もある。