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Oliver Maywurm

翻訳者：

バイエルン、最新ニュース＆噂：PSGから意外な補強か？

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P. Mounguengue

バイエルン・ミュンヘンがPSGから選手を獲得する可能性が出てきた。また、アレクサンダー・ニュベルにも意外な報道がある。FCBのニュースと噂。

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    バイエルン、噂：PSGから意外な補強か？

    バイエルン・ミュンヘンはPSGの若手有望株に注目している。

    仏紙『レキップ』によると、FCBはPSGのU-19に所属する18歳FWピエール・ムンゲンゲに興味を示している。ムンゲンゲは2021年にPSGユースへ加入し、5月初めのロリアン戦（2-2）でリーグ・アンデビューを飾った。 試合終了15分前に途中出場し、これが唯一の出場となった。

    バイエルンが獲得できるかは不透明だ。同紙によると、パリSGも接触しているが、本人はPSGとのプロ契約に傾いており、交渉も予定されているという。

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-STUTTGARTAFP

    バイエルン、ニュベル移籍金に驚きの声。

    VfBシュトゥットガルトへのレンタル契約が6月末に終わるアレクサンダー・ニュベルは、2030年までの契約があるにもかかわらず、バイエルン・ミュンヘンでの将来がないことが、スポーツディレクターのマックス・エベルとクリストフ・フロイントの発言で明らかになった。3度のドイツ代表経験を持つ彼の次なる舞台は？

    Skyによると、現時点で具体的なオファーはなく、将来は不透明だ。移籍金は当初予想された2000～2500万ユーロから1000～1500万ユーロに下がる見込みだという。

    バイエルンはベテランGKマヌエル・ノイアー、スヴェン・ウルライヒの契約延長を発表し、来季はノイアー、ウルライヒ、ヨナス・ウルビグの3人でゴールを守る方針だ。ニュベルは2020年にシャルケ04から加入したが、バイエルンでの公式戦出場は4試合のみ。

    2021～23年はモナコへ、その後はシュトゥットガルトへレンタルされた。VfBでは成功を収めたが、レンタル中はバイエルンが年俸の大半を負担。そのため、シュトゥットガルトは完全移籍の資金がない。

    皮肉なことに、土曜のDFBポカール決勝がVfBでの最後の試合となる可能性が高いニュベルは、古巣を相手に勝利を狙う。

  • FC Bayern Legends CupGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：ハーバート・ハイナーが1860の挑発に反論

    バイエルン・ミュンヘンのヘルベルト・ハイナー会長は、日曜日の優勝祝賀会で市内ライバル1860ミュンヘンに受けた激しい挑発を、皮肉で返した。

    「残念ながら、我々のファンは仕返しできない。1860が優勝を祝う日は当分来ないから」とハイナー会長は祝賀会で隣りの3部クラブを指し、ビルト紙に語った。

    マリエン広場での祝賀会では、バイエルンファンが広げた巨大ロゴに「1860」の文字が突然現れた。さらに「FCバイエルン・ミュンヘン」の代わりに「FC農民のクソ野郎ども」と書かれていた。SPOXによると、この行動は1860の第一ウルトラグループによるものだという。

  • Preußen Münster v SV Darmstadt 98 - 2. BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：守備の有望株デットーニがFCBを退団へ

    1月末からダルムシュタット98にレンタル移籍しているセンターバックのグレイソン・デットーニは、今夏にFCバイエルン・ミュンヘンを退団する見込みだ。

    キッカー』誌によると、ダルムシュタットは買い取りオプションを行使する方針で、デットーニは2試合の出場ながら完全移籍となる。

    デットーニは2017年に1860ミュンヘンからバイエルンユースに移籍。トップチーム昇格は叶わなかったが、2軍ではリージョナルリーグ45試合に出場した。バイエルンとの契約は2028年まで残っている。

  • FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合

    日時

    試合

    大会

    5月23日

    FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト

    DFBカップ

    7月25日

    SVヴェーエン・ヴィースバーデン vs FCバイエルン（テストマッチ）

    親善試合

    8月4日

    済州SK FC－FCバイエルン

    親善試合

    8月7日

    FCバイエルン - アストン・ヴィラ

    親善試合

    8月15日

    FCバイエルン - RBライプツィヒ

    親善試合

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