バイエルン、最新ニュース＆噂：PSGから意外な補強か？

VfBシュトゥットガルトへのレンタル契約が6月末に終わるアレクサンダー・ニュベルは、2030年までの契約があるにもかかわらず、バイエルン・ミュンヘンでの将来がないことが、スポーツディレクターのマックス・エベルとクリストフ・フロイントの発言で明らかになった。3度のドイツ代表経験を持つ彼の次なる舞台は？

Skyによると、現時点で具体的なオファーはなく、将来は不透明だ。移籍金は当初予想された2000～2500万ユーロから1000～1500万ユーロに下がる見込みだという。

バイエルンはベテランGKマヌエル・ノイアー、スヴェン・ウルライヒの契約延長を発表し、来季はノイアー、ウルライヒ、ヨナス・ウルビグの3人でゴールを守る方針だ。ニュベルは2020年にシャルケ04から加入したが、バイエルンでの公式戦出場は4試合のみ。

2021～23年はモナコへ、その後はシュトゥットガルトへレンタルされた。VfBでは成功を収めたが、レンタル中はバイエルンが年俸の大半を負担。そのため、シュトゥットガルトは完全移籍の資金がない。

皮肉なことに、土曜のDFBポカール決勝がVfBでの最後の試合となる可能性が高いニュベルは、古巣を相手に勝利を狙う。