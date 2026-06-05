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バイエルン、最新ニュース＆噂：本来はゲレイロ的役割だった！FCBの逸材、プレミアへ？

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アリヨン・イブラヒモヴィッチ

バイエルン・ミュンヘンがケルンの守備の若手に興味。レンタル中の選手は控えとしての活躍が期待されるが、移籍の噂も。FCBの最新情報。

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    FCバイエルン、ニュース：プレミアリーグからアリジョン・イブラヒモビッチへオファー？

    アリジョン・イブラヒモビッチは、FCバイエルン・ミュンヘンでレンタル選手ではなく、トップチームのローテーション要員として起用される見込みだ。 これはSkyの報道によるもの。同メディアによると、この記録的優勝クラブは、昨季1.FCハイデンハイムでプレーしたドイツU-21代表の成長に満足し、ラファエル・ゲレイロが最近ミュンヘンで担った役割を彼に期待しているという。

    ゲレイロは3年連続で控えに甘んじたものの、公式戦29試合に出場し、けがをしながらも6ゴール3アシストを記録した。契約は更新されず、3年間過ごしたバイエルンを退団する。 一時は現役引退の噂も流れた。

    両翼をこなせるイブラヒモビッチは、3ポジションを兼任するため出場機会が見込める。PSVから加入するサイバリは中央が主戦場であり、左WGゴードン獲得が流れたことも影響している。

    イブラヒモビッチの去就は本人次第で、2027年まで契約が残る。延長オファーを拒否した場合、バイエルンは移籍を容認する見込みだ。

    本人はプレミアリーグ、ブンデスリーガ、エールディヴィジの複数クラブからオファーを受けており、出場機会を求めて移籍を選ぶ可能性もある。ブンデスではホッフェンハイムとシュトゥットガルトが完全移籍に関心を示している。 バイエルンは売却時に買い戻しオプションを付けたい考えだ。メディアはアストン・ヴィラ、ブライトン、ブレントフォード、フラム、クリスタル・パレス、オランダのPSVアイントホーフェンが興味を示していると伝えている。

    2023-24シーズンのフロジノーネへの不本意なレンタル、2025年ラツィオでの19分間の出場にとどまった苦い経験を経て、イブラヒモビッチは昨季1.FCハイデンハイムで即座にレギュラーを確保し、チームの残留争いで数少ない希望となった。 公式戦34試合で2ゴール5アシストを記録し、フランク・シュミット監督の下で2346分の出場時間を獲得した。

    「出場時間を確保し、自分の力を示せたので、とても良い1年だった」と彼は退団時に語った。

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  • FCバイエルン、ニュース：1.FCケルンの守備の逸材が、FCBの獲得候補に挙がっているとの報道

    バイエルンは1.FCケルンの若手CBベン・ヌワチュクウに注目している。ミュンヘナー・メルクール紙が報じた

    ドイツU-16代表の彼はケルンと2028年まで契約しており、クラブのユースで最も期待される才能とされる。左利きで、ニコ・シュロッターベックと比較される。1月のU-16デビュー戦では即座にキャプテンを務めた。

    すでにフィリップ・パヴィッチ、カッシアーノ・キアラという2人の若手ドイツ人CBを擁し、昨季プロデビューを果たしている。 

  • FCバイエルン・ミュンヘンの史上最高額移籍

    選手ポジション移籍元移籍金
    ハリー・ケインFWトッテナム・ホットスパー2023年9500万ユーロ
    ルーカス・エルナンデスディフェンスアトレティコ・マドリード20198000万ユーロ
    ルイス・ディアス攻撃リヴァプールFC20257000万ユーロ
    マタイス・デ・リフトディフェンスユヴェントス20226700万ユーロ
    マイケル・オリゼ攻撃クリスタル・パレス20245300万ユーロ