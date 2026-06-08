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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

翻訳者：

バイエルン、最新ニュース：マイケル・オリゼ獲得へ。FCBがレアルにメッセージ。

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FCバイエルン・ミュンヘンは、レアル・マドリードがマイケル・オリゼを獲得しようとしているという噂に反応した。FCバルセロナはレナート・カールをスカウトリストに追加したようだ。FCBのニュースと噂。

バイエルン・ミュンヘンに関する最新ニュースと噂：

  • 早ければ来週にも決着？FCバイエルン、大物選手獲得目前
  • トップクラブがバイエルンの守備の逸材を奪うか？
  • マンチェスター・シティに奪われる可能性もあるため、FCBは早期決断が求められている。
  • HERBERT HAINER BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：FCB、レアル・マドリードによるマイケル・オリゼへの獲得工作疑惑に反応

    バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長が、マイケル・オリゼの移籍噂を明確に否定した。一部報道では、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が会長選に勝利した場合、この24歳フランス人選手に1億5000万ユーロのオファーを準備しているされていた。 

    ファンクラブ訪問中に『Bild』紙の取材に応じたハイナー会長は「マイケル・オリゼはバイエルンの選手で、長期契約を結んでいる。我々は選手を売らない。ペレス氏がオファーを送るなら、その手間は不要だ」と語った。

    レアルの会長と次期監督ジョゼ・モウリーニョは2027年のCL制覇に彼が必要だと見るが、ミュンヘン首脳陣の意見は一致している。 ウリ・ヘーネス、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、マックス・エベル、クリストフ・フロイントらクラブ幹部も、2024年に加入したこの攻撃的選手を放すつもりはない。

    ペレス会長はスペインの番組で1億5000万ユーロのオファーを否定したが、メディアは否定を否定している。しかし、バイエルン首脳陣にとってそれは問題ではない。2029年まで契約のあるオリゼは「売り物ではない」のだ。

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  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘンに関する噂：FCバルセロナがレナート・カールをスカウトリストに追加した模様。

    スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は「信頼できる情報筋」として、FCバイエルンのレナート・カールがFCバルセロナのスカウトリストに載っていると報じた。 

    リストには5人の若手選手が名を連ねており、今度のワールドカップが飛躍の舞台になると目されている。ブンデスリーガからは、卓越したドリブルと創造性でバルサを魅了するレバークーゼンのイブラヒム・マザも選ばれている。 

    カールは18歳ながら肉離れで大会を欠場するものの、依然として注目されている。残り3名は攻撃的MFキース・スミット（AZアルクマール）、ルイス・マイリー（ニューカッスル・ユナイテッド）、ポルトのプレイメーカーロドリゴ・モラだ。

  • FCバイエルン・ミュンヘンの史上最高額移籍

    選手ポジション移籍元移籍金
    ハリー・ケインFWトッテナム・ホットスパー2023年9500万ユーロ
    ルーカス・エルナンデスディフェンスアトレティコ・マドリード20198000万ユーロ
    ルイス・ディアス攻撃リヴァプールFC20257000万ユーロ
    マタイス・デ・リフトディフェンスユヴェントス20226700万ユーロ
    マイケル・オリゼ攻撃クリスタル・パレス20245300万ユーロ