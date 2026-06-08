バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長が、マイケル・オリゼの移籍噂を明確に否定した。一部報道では、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が会長選に勝利した場合、この24歳フランス人選手に1億5000万ユーロのオファーを準備しているされていた。

ファンクラブ訪問中に『Bild』紙の取材に応じたハイナー会長は「マイケル・オリゼはバイエルンの選手で、長期契約を結んでいる。我々は選手を売らない。ペレス氏がオファーを送るなら、その手間は不要だ」と語った。

レアルの会長と次期監督ジョゼ・モウリーニョは2027年のCL制覇に彼が必要だと見るが、ミュンヘン首脳陣の意見は一致している。 ウリ・ヘーネス、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、マックス・エベル、クリストフ・フロイントらクラブ幹部も、2024年に加入したこの攻撃的選手を放すつもりはない。

ペレス会長はスペインの番組で1億5000万ユーロのオファーを否定したが、メディアは否定を否定している。しかし、バイエルン首脳陣にとってそれは問題ではない。2029年まで契約のあるオリゼは「売り物ではない」のだ。