バイエルン・ミュンヘンに関する最新ニュースと噂：
- 早ければ来週にも決着？FCバイエルン、大物選手獲得目前
- トップクラブがバイエルンの守備の逸材を奪うか？
- マンチェスター・シティに奪われる可能性もあるため、FCBは早期決断が求められている。
バイエルン・ミュンヘンに関する最新ニュースと噂：
バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長が、マイケル・オリゼの移籍噂を明確に否定した。一部報道では、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長が会長選に勝利した場合、この24歳フランス人選手に1億5000万ユーロのオファーを準備しているされていた。
ファンクラブ訪問中に『Bild』紙の取材に応じたハイナー会長は「マイケル・オリゼはバイエルンの選手で、長期契約を結んでいる。我々は選手を売らない。ペレス氏がオファーを送るなら、その手間は不要だ」と語った。
レアルの会長と次期監督ジョゼ・モウリーニョは2027年のCL制覇に彼が必要だと見るが、ミュンヘン首脳陣の意見は一致している。 ウリ・ヘーネス、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、マックス・エベル、クリストフ・フロイントらクラブ幹部も、2024年に加入したこの攻撃的選手を放すつもりはない。
ペレス会長はスペインの番組で1億5000万ユーロのオファーを否定したが、メディアは否定を否定している。しかし、バイエルン首脳陣にとってそれは問題ではない。2029年まで契約のあるオリゼは「売り物ではない」のだ。
スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は「信頼できる情報筋」として、FCバイエルンのレナート・カールがFCバルセロナのスカウトリストに載っていると報じた。
リストには5人の若手選手が名を連ねており、今度のワールドカップが飛躍の舞台になると目されている。ブンデスリーガからは、卓越したドリブルと創造性でバルサを魅了するレバークーゼンのイブラヒム・マザも選ばれている。
カールは18歳ながら肉離れで大会を欠場するものの、依然として注目されている。残り3名は攻撃的MFキース・スミット（AZアルクマール）、ルイス・マイリー（ニューカッスル・ユナイテッド）、ポルトのプレイメーカーロドリゴ・モラだ。
|選手
|ポジション
|移籍元
|年
|移籍金
|ハリー・ケイン
|FW
|トッテナム・ホットスパー
|2023年
|9500万ユーロ
|ルーカス・エルナンデス
|ディフェンス
|アトレティコ・マドリード
|2019
|8000万ユーロ
|ルイス・ディアス
|攻撃
|リヴァプールFC
|2025
|7000万ユーロ
|マタイス・デ・リフト
|ディフェンス
|ユヴェントス
|2022
|6700万ユーロ
|マイケル・オリゼ
|攻撃
|クリスタル・パレス
|2024
|5300万ユーロ