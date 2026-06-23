バイエルン、新クラブが関心。ついに“売れ残り”放出か。

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バイエルンは攻撃的MFブライアン・サラゴサの移籍先を見つけられるか。
スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、ラ・リーガのエスパニョール・バルセロナが今夏、この24歳を獲得する興味を示している。
同紙によると、来季に向けて攻撃的サイドを補強したいエスパニョールにとって、サラゴサは理想的な候補だという。
一方、バイエルンではスペイン代表に3度選ばれた同選手に将来性は見いだされていない。2029年までの契約が残るものの、パフォーマンス不足とマイケル・オリゼやルイス・ディアスといったライバルの存在により、残留の可能性は極めて低い。
24年夏にはCAオサスナへ1シーズン、その後セルタ・ビーゴとASローマへそれぞれ半年、計3度の期限付き移籍をした。ローマでは適応できず、買い取りオプションは行使されなかった。
サラゴサは2024年1月にレンタルで加入し、その後グラナダから総額1700万ユーロで完全移籍した。だが言語の壁や当時トゥヘル監督との不仲がささやかれ、定着できなかった。
FCバイエルン・ミュンヘンは、ハリー・ケインが近いうちに退団する心配はなさそうだ。
カタルーニャの『Sport』によると、イングランド代表FWケインは来夏バルセロナへ移籍する意向はないと伝えた。
2027年6月30日まで契約が残るケインは、来季もバイエルンでプレーする意向で、バルサも獲得の動きは取らない。
バルセロナはロベルト・レヴァンドフスキの退団で新センターフォワードを探していたが、アトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレス獲得は同クラブの拒否で断念した。
一方、バイエルンは2027年以降の契約延長を目指しており、クラブ幹部とケイン本人とも前向きだ。
昨季は公式戦51試合で61得点7アシストをマークした。
選手
ポジション
移籍元
年
移籍金
ハリー・ケイン
フォワード
トッテナム・ホットスパー
2023年
9500万ユーロ
ルーカス・エルナンデス
ディフェンス
アトレティコ・マドリード
2019
8000万ユーロ
ルイス・ディアス
攻撃
リヴァプールFC
2025
7000万ユーロ
マタイス・デ・リフト
ディフェンス
ユヴェントス
2022
6700万ユーロ
マイケル・オリゼ
攻撃
クリスタル・パレス
2024
5300万ユーロ