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Christian Guinin

翻訳者：

バイエルン、新クラブが関心。ついに“売れ残り”放出か。

ブンデスリーガ
移籍情報
バイエルン
ブライアン・サラゴサ
ハリー・ケイン

バイエルン・ミュンヘンは、ついに不要な選手を手放すのか？ また、ハリー・ケインは強豪からのオファーを断ったようだ。ドイツの最多優勝クラブをめぐる最新ニュースと噂。

FCバイエルンの最新ニュース：

  • 28歳で！元バイエルンのスター選手がW杯後の引退を語る
  • 数百万のオファー！バイエルン移籍候補がベシクタシュから猛烈なアプローチを受けている模様
  • オファーを拒否？オリゼの行動がFCBに大きな「驚き」をもたらす
  • Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FCバイエルン・ミュンヘン、噂：FCBはついにサラゴサを手放すのか？

    バイエルンは攻撃的MFブライアン・サラゴサの移籍先を見つけられるか。

    スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、ラ・リーガのエスパニョール・バルセロナが今夏、この24歳を獲得する興味を示している。

    同紙によると、来季に向けて攻撃的サイドを補強したいエスパニョールにとって、サラゴサは理想的な候補だという。

    一方、バイエルンではスペイン代表に3度選ばれた同選手に将来性は見いだされていない。2029年までの契約が残るものの、パフォーマンス不足とマイケル・オリゼやルイス・ディアスといったライバルの存在により、残留の可能性は極めて低い。

    24年夏にはCAオサスナへ1シーズン、その後セルタ・ビーゴとASローマへそれぞれ半年、計3度の期限付き移籍をした。ローマでは適応できず、買い取りオプションは行使されなかった。

    サラゴサは2024年1月にレンタルで加入し、その後グラナダから総額1700万ユーロで完全移籍した。だが言語の壁や当時トゥヘル監督との不仲がささやかれ、定着できなかった。

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  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FCバイエルン・ミュンヘン、噂：ケインがトップクラブのオファーを断った

    FCバイエルン・ミュンヘンは、ハリー・ケインが近いうちに退団する心配はなさそうだ。

    カタルーニャの『Sport』によると、イングランド代表FWケインは来夏バルセロナへ移籍する意向はないと伝えた。

    2027年6月30日まで契約が残るケインは、来季もバイエルンでプレーする意向で、バルサも獲得の動きは取らない。

    バルセロナはロベルト・レヴァンドフスキの退団で新センターフォワードを探していたが、アトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレス獲得は同クラブの拒否で断念した。

    一方、バイエルンは2027年以降の契約延長を目指しており、クラブ幹部とケイン本人とも前向きだ。

    昨季は公式戦51試合で61得点7アシストをマークした。

  • FCバイエルン・ミュンヘンの史上最高額移籍：

    選手

    ポジション

    移籍元

    移籍金

    ハリー・ケイン

    フォワード

    トッテナム・ホットスパー

    2023年

    9500万ユーロ

    ルーカス・エルナンデス

    ディフェンス

    アトレティコ・マドリード

    2019

    8000万ユーロ

    ルイス・ディアス

    攻撃

    リヴァプールFC

    2025

    7000万ユーロ

    マタイス・デ・リフト

    ディフェンス

    ユヴェントス

    2022

    6700万ユーロ

    マイケル・オリゼ

    攻撃

    クリスタル・パレス

    2024

    5300万ユーロ