バイエルン、新クラブが関心。ついに“売れ残り”放出か。

バイエルンは攻撃的MFブライアン・サラゴサの移籍先を見つけられるか。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、ラ・リーガのエスパニョール・バルセロナが今夏、この24歳を獲得する興味を示している。

同紙によると、来季に向けて攻撃的サイドを補強したいエスパニョールにとって、サラゴサは理想的な候補だという。

一方、バイエルンではスペイン代表に3度選ばれた同選手に将来性は見いだされていない。2029年までの契約が残るものの、パフォーマンス不足とマイケル・オリゼやルイス・ディアスといったライバルの存在により、残留の可能性は極めて低い。

24年夏にはCAオサスナへ1シーズン、その後セルタ・ビーゴとASローマへそれぞれ半年、計3度の期限付き移籍をした。ローマでは適応できず、買い取りオプションは行使されなかった。

サラゴサは2024年1月にレンタルで加入し、その後グラナダから総額1700万ユーロで完全移籍した。だが言語の壁や当時トゥヘル監督との不仲がささやかれ、定着できなかった。