チャンピオンズリーグ準決勝第2戦を前に、バイエルンは月曜日に2026/27シーズンの新ユニフォームを発表。この新ユニは水曜のパリ・サンジェルマン戦で初披露される。

しかしファンショップを見ると、9ヶ月近くプレーしていないキングスレー・コマンのユニフォームが並んでいた。これはユニフォームサプライヤーで株主でもあるアディダスのウェブサイトでの技術的ミスによるものだった。

同サイトでは新ユニフォームにコマン名前と背番号11が誤って表示されていた。 しかし、コマンはすでにバイエルンを退団している。

2020年のPSG戦でヘディング弾を記録し、クラブをCL制覇に導いた男は、10年間在籍した後、2025年8月にミュンヘンを去った。移籍金約3000万ユーロで砂漠のクラブ、アル・ナセルへ移り、現在はサウジアラビアでクリスティアーノ・ロナウドと共闘している。