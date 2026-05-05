FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
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FCバイエルン・ミュンヘンに関するニュース、特集、噂：
チャンピオンズリーグ準決勝第2戦を前に、バイエルンは月曜日に2026/27シーズンの新ユニフォームを発表。この新ユニは水曜のパリ・サンジェルマン戦で初披露される。
しかしファンショップを見ると、9ヶ月近くプレーしていないキングスレー・コマンのユニフォームが並んでいた。これはユニフォームサプライヤーで株主でもあるアディダスのウェブサイトでの技術的ミスによるものだった。
同サイトでは新ユニフォームにコマン名前と背番号11が誤って表示されていた。 しかし、コマンはすでにバイエルンを退団している。
2020年のPSG戦でヘディング弾を記録し、クラブをCL制覇に導いた男は、10年間在籍した後、2025年8月にミュンヘンを去った。移籍金約3000万ユーロで砂漠のクラブ、アル・ナセルへ移り、現在はサウジアラビアでクリスティアーノ・ロナウドと共闘している。
アレクサンダル・パブロヴィッチは、ザーベナー・シュトラーセ（バイエルン・ミュンヘン本拠地）でプレーするだけでなく、ユリアン・ナーゲルスマン率いる代表でも存在感を高めている。バイエルンのレジェンド、バスティアン・シュヴァインシュタイガーは、この21歳が代表で成功すると予測。
ミュンヘナー・アベンドツァイトゥングの取材に、元代表主将は「まずはキミッヒがリーダーだ。だがパブロヴィッチにもその役割を担ってほしい」と語った。
バイエルンで存在感を示す彼の姿勢は、2014年W杯優勝者のシュヴァインシュタイガーにも敬意を抱かせる。「彼はバイエルンで素晴らしい成長を遂げ、中心的な役割を果たしている」と40歳のレジェンドは語った。
「ドイツ代表には世界クラスの選手がいる。キミッヒ、ムシアラ、パブロヴィッチ、ヴィルツだ」と絶賛した。
|日付
|試合
|大会
|5月6日（水）
|FCバイエルン対パリ・サンジェルマン
|チャンピオンズリーグ
|5月9日（土）
|VfLヴォルフスブルク対FCバイエルン
|ブンデスリーガ
|5月16日（土）
|FCバイエルン - 1.FCケルン
|ブンデスリーガ
|5月23日（土）
|FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト
|DFBポカール