パリーニャは、バイエルンが夏の移籍市場で積極的に売却を望んでいる3選手のうちの1人だ。スポーツディレクターのエベールルは公に、ポルトガル代表MFが来季のクラブの構想に含まれていないことを明かしている。

バイエルンはすでにチーム再編に着手しており、PSVアイントホーフェンからイスマエル・サイバリを5000万ユーロ（4300万ポンド）と報じられる契約で獲得した。これに続き、アイントラハト・フランクフルトからネイサニエル・ブラウンを5500万ユーロ（4700万ポンド）で獲得している。ブラウンは以前、マンチェスター・ユナイテッドが獲得を狙っていた選手だ。

レオン・ゴレツカとラファエル・ゲレイロが契約満了で退団する中、バイエルンは引き続きスカッド刷新を進めている。サシャ・ボエとブライアン・サラゴサも、パリーニャとともに移籍可能な選手に含まれている。



