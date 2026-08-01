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バイエルン・ミュンヘン、3選手を放出候補に マックス・エベールがジョアン・パリーニャに「クラブに未来はない」と警告
バイエルン、パリーニャ売却に前向きか
パリーニャは、バイエルンが夏の移籍市場で積極的に売却を望んでいる3選手のうちの1人だ。スポーツディレクターのエベールルは公に、ポルトガル代表MFが来季のクラブの構想に含まれていないことを明かしている。
バイエルンはすでにチーム再編に着手しており、PSVアイントホーフェンからイスマエル・サイバリを5000万ユーロ（4300万ポンド）と報じられる契約で獲得した。これに続き、アイントラハト・フランクフルトからネイサニエル・ブラウンを5500万ユーロ（4700万ポンド）で獲得している。ブラウンは以前、マンチェスター・ユナイテッドが獲得を狙っていた選手だ。
レオン・ゴレツカとラファエル・ゲレイロが契約満了で退団する中、バイエルンは引き続きスカッド刷新を進めている。サシャ・ボエとブライアン・サラゴサも、パリーニャとともに移籍可能な選手に含まれている。
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エベルル、構想外の3人に将来はないと認める
エベールは、余剰戦力となっている3選手を巡る状況について率直に語った。仮に彼らがミュンヘンに残留することを選んだとしても、トップチームでプレーすることはないと明言した。
「放出に前向きな選手が3人いる」と、エベールはX上で『iMiaSanMia』を通じて説明した。「彼らにバイエルンでの将来はない。もし彼らが私たちと一緒に残りたいのであれば、我々は彼らを戦力として考えていないので厳しいものになる。そうなれば、彼らに役割はない。それがサシャ・ボエ、ジョアン・パリーニャ、ブライアン・サラゴサのケースだ」
プレミアリーグ復帰後、もどかしいドイツでの期間が続く
パリーニャはもともと、フルアムで印象的な2シーズンを過ごした後の2024年7月にバイエルンへ加入し、そのシーズンのブンデスリーガ優勝に貢献した。しかし、ドイツでは安定した出場機会を確保できず、全公式戦での出場時間はわずか986分にとどまった。
その後、31歳の同選手は1シーズンの期限付き移籍でイングランドへ戻り、トッテナムでプレーした。北ロンドンでは定期的に起用され、最終節のエヴァートン戦では決勝ゴールを記録し、スパーズのトップリーグ残留を決めた。力強いパフォーマンスを見せたにもかかわらず、トッテナムは期限切れ前に2600万ポンドの買い取りオプションを行使しない決断を下した。その代わりにスパーズは、MFマテウス・フェルナンデスとサンドロ・トナーリの獲得に合計1億8500万ポンドを投じた。
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プレミアリーグの2クラブが今夏の獲得を狙う
パリーニャの当面の去就は不透明だが、獲得候補に困っているわけではない。守備的MFはイングランド残留を望んでおり、ロンドンでの充実した期間を経て、その評価はいまも高い。アストン・ヴィラは、このポルトガル代表スター獲得に向けて直接交渉を行っているとみられている。一方でニューカッスルも、アーセナル行きが見込まれるブルーノ・ギマランイスの後釜を探す中で、その状況を注視していると報じられている。
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