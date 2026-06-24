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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘン、金銭面で合意に至り、スター選手との契約延長目前

バイエルン
ブンデスリーガ
コンラート・ライマー
移籍情報

バイエルン・ミュンヘンは、コンラート・ライマーとの契約延長を間もなく正式にまとめる見通しだ。ウリ・ヘーネス名誉会長は合意が事実上成立していると述べた。クラブ通算136試合出場するオーストリア代表のライマーは現在ワールドカップ・グループJに集中しているが、バイエルンは署名のみ残っていると見ている。

  • ホーネス氏が契約の詳細を漏らした

    バイエルン・ミュンヘンとライマーは数か月に及ぶ交渉の末、最終合意に達した。Sport1によると、ホーネス氏はオーバーバイエルンのイベントでこのニュースを誤って明かした。

    長期にわたる交渉について、ホーネス氏はライマーの契約延長は「原則として署名のみ残っている」と語った。当初、契約はすでに署名済みとの報道もあったが、現在は口頭合意が固まっていると理解されている。残留に向けて努力してきたバイエルン・ミュンヘンにとっては安堵の展開だ。


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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    ドイツサッカー界における輝かしい実績

    2023年にライプツィヒからフリー移籍で加入したライマーは、すぐにチームに不可欠な存在となった。ライプツィヒでは190試合15得点、バイエルン・ミュンヘンでは136試合7得点を記録している。

    昨季は公式戦47試合に出場し、3297分間プレーして3得点13アシストを記録。トロフィーケースにはブンデスリーガ2回、ドイツカップ3回のタイトルが並ぶ。

  • ワールドカップ予選の行方が懸かっている

    クラブの将来は落ち着いているが、ライマーは現在、代表活動に集中している。オーストリア代表として59試合7得点を記録している。 オーストリア代表はグループJでワールドカップ予選を戦っており、ヨルダンに3-1で勝利したもののアルゼンチンに0-2で敗れた。最終節でアルジェリアに勝てばグループ2位が確定し、本大会出場が決まる。

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    バイエルンとライマーの今後はどうなるのか？

    オーストリア代表のワールドカップが終われば、ライマーはドイツに戻り正式契約を締結する。バイエルンは帰国後すぐに発表する見込みだ。契約問題が解決し、2025年の「オーストリア年間最優秀選手賞」も受賞したライマーは、今後はタイトル獲得に集中できる。