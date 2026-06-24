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バイエルン・ミュンヘン、金銭面で合意に至り、スター選手との契約延長目前
ホーネス氏が契約の詳細を漏らした
バイエルン・ミュンヘンとライマーは数か月に及ぶ交渉の末、最終合意に達した。Sport1によると、ホーネス氏はオーバーバイエルンのイベントでこのニュースを誤って明かした。
長期にわたる交渉について、ホーネス氏はライマーの契約延長は「原則として署名のみ残っている」と語った。当初、契約はすでに署名済みとの報道もあったが、現在は口頭合意が固まっていると理解されている。残留に向けて努力してきたバイエルン・ミュンヘンにとっては安堵の展開だ。
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ドイツサッカー界における輝かしい実績
2023年にライプツィヒからフリー移籍で加入したライマーは、すぐにチームに不可欠な存在となった。ライプツィヒでは190試合15得点、バイエルン・ミュンヘンでは136試合7得点を記録している。
昨季は公式戦47試合に出場し、3297分間プレーして3得点13アシストを記録。トロフィーケースにはブンデスリーガ2回、ドイツカップ3回のタイトルが並ぶ。
ワールドカップ予選の行方が懸かっている
クラブの将来は落ち着いているが、ライマーは現在、代表活動に集中している。オーストリア代表として59試合7得点を記録している。 オーストリア代表はグループJでワールドカップ予選を戦っており、ヨルダンに3-1で勝利したもののアルゼンチンに0-2で敗れた。最終節でアルジェリアに勝てばグループ2位が確定し、本大会出場が決まる。
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バイエルンとライマーの今後はどうなるのか？
オーストリア代表のワールドカップが終われば、ライマーはドイツに戻り正式契約を締結する。バイエルンは帰国後すぐに発表する見込みだ。契約問題が解決し、2025年の「オーストリア年間最優秀選手賞」も受賞したライマーは、今後はタイトル獲得に集中できる。