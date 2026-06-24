バイエルン・ミュンヘン、金銭面で合意に至り、スター選手との契約延長目前

バイエルン・ミュンヘンとライマーは数か月に及ぶ交渉の末、最終合意に達した。Sport1によると、ホーネス氏はオーバーバイエルンのイベントでこのニュースを誤って明かした。

長期にわたる交渉について、ホーネス氏はライマーの契約延長は「原則として署名のみ残っている」と語った。当初、契約はすでに署名済みとの報道もあったが、現在は口頭合意が固まっていると理解されている。残留に向けて努力してきたバイエルン・ミュンヘンにとっては安堵の展開だ。



