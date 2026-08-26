選手としてバイエルンの下部組織で育ったエーベルは、クラブのさらなる発展を継続していくことへの強い思いを強調した。

契約延長を振り返り、エーベルは次のように語った。「バイエルンは、下部組織で過ごした時代からずっと私の心に近い存在だ。だからこそ、取締役会の仲間たちと同じように、私たちが歩み始めた道をこれからも進み、バイエルン・ファミリー全体のために、スポーツ面での成功をつかむべく、自分にできることを引き続きすべてやっていきたい。監査役会が私に示してくれた信頼は非常に価値ある信任であり、私はそれをとてもうれしく思っている」

ドリーゼンもこの新契約を歓迎し、こう付け加えた。「まず第一に、監査役会の信頼に感謝したい。バイエルンで引き続きエネルギーと情熱を持って仕事ができることをうれしく思う。私たち執行役員会は、スタッフ、会員、そしてファンとともに、バイエルンが私たち全員の誇りであるトップクラブであり続けられるよう、できる限りのことをしていくつもりだ。それこそが私たちを突き動かすものであり、まだ達成すべきことはたくさんある」