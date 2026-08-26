AFP
翻訳者：
バイエルン・ミュンヘン、重要な2人のマックス・エーベルルとヤン＝クリスティアン・ドレーゼンとの契約を延長
バイエルン、首脳陣を引き留める
ブンデスリーガの強豪は、スポーツ担当取締役のエーベルとCEOのドレーゼンとの契約を2029年6月30日まで正式に延長した。エーベルはボルシア・メンヒェングラートバッハとRBライプツィヒで幹部職を歴任した後、2024年に同クラブへ加入した。52歳の同氏は、ヴァンサン・コンパニ監督の招聘や、ルイス・ディアス、マイケル・オリーズの大型補強を統括するうえで重要な役割を果たした。
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2人が長期的なコミットメントを誓う
選手としてバイエルンの下部組織で育ったエーベルは、クラブのさらなる発展を継続していくことへの強い思いを強調した。
契約延長を振り返り、エーベルは次のように語った。「バイエルンは、下部組織で過ごした時代からずっと私の心に近い存在だ。だからこそ、取締役会の仲間たちと同じように、私たちが歩み始めた道をこれからも進み、バイエルン・ファミリー全体のために、スポーツ面での成功をつかむべく、自分にできることを引き続きすべてやっていきたい。監査役会が私に示してくれた信頼は非常に価値ある信任であり、私はそれをとてもうれしく思っている」
ドリーゼンもこの新契約を歓迎し、こう付け加えた。「まず第一に、監査役会の信頼に感謝したい。バイエルンで引き続きエネルギーと情熱を持って仕事ができることをうれしく思う。私たち執行役員会は、スタッフ、会員、そしてファンとともに、バイエルンが私たち全員の誇りであるトップクラブであり続けられるよう、できる限りのことをしていくつもりだ。それこそが私たちを突き動かすものであり、まだ達成すべきことはたくさんある」
首位チームが国内での支配力を取り戻す
2024年2月にエーベルが就任した時点で、バイエルンはブンデスリーガ順位表で、最終的に優勝したバイエル・レバークーゼンに勝ち点11差をつけられていた。しかし現体制の下で、バイエルンは力強く巻き返し、リーグ2連覇に加え、昨季のDFBポカール制覇も成し遂げた。
かつてボーフムとグロイター・フュルトでプレーした同氏は以前、ミュンヘンへの復帰について、すべてが「始まった」場所だからこそ「特別」だと表現し、「敬意と謙虚さ」を持って職務を遂行すると強調していた。
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安定感がタイトル争いを後押しする
重要な経営陣2人の将来を確保したことで、バイエルンは欧州のノックアウトステージと熾烈な国内タイトル争いを戦う中、オフ・ザ・ピッチで極めて重要な安定を手にした。クラブ上層部は今後、コンパニ体制で築かれた強固なダイナミズムを維持するための長期的なスカッド編成に全面的に集中できる。クラブがエリートフットボールの頂点における地位を確固たるものにしようとする中、国内と欧州の両方で継続的に優れた成果を出し続けることが引き続き最優先事項である。
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