バイエルン・ミュンヘン、相次ぐ負傷者：アタランタとのチャンピオンズリーグ復帰戦は第5のゴールキーパーで臨むのか？

正ゴールキーパーのマヌエル・ノイアーは、先週金曜日のボルシア・メンヒェングラートバッハ戦で負った筋肉の怪我のため欠場しており、火曜日のアタランタとのチャンピオンズリーグ戦では若手のヨナス・ウルビッグが起用された。しかし、ウルビッグは試合終盤に頭部を負傷し、現在も戦線離脱中である。 そのため、バイエル・レバークーゼンとのリーグ戦では第3ゴールキーパーのスヴェン・ウルライヒが先発出場し、試合終了後に次のように語った。「太ももに違和感を感じた。だから最後のクリアは蹴らなかった。様子を見よう。ヨナス（ウルビッグ、編注）は順調に回復していると思う。おそらく水曜日のアタランタ戦には復帰できるだろう。今後数日間、様子を見守るしかない」。