バイエルン・ミュンヘンでゴールキーパー不足が懸念されている。アタランタとのチャンピオンズリーグ・セカンドレグを3日後に控えたバイエルンは、負傷者続出により、ゴールキーパー陣に深刻な危機に直面している。
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バイエルン・ミュンヘン、相次ぐ負傷者：アタランタとのチャンピオンズリーグ復帰戦は第5のゴールキーパーで臨むのか？
ノイアーが退団、しかしそれだけではない
正ゴールキーパーのマヌエル・ノイアーは、先週金曜日のボルシア・メンヒェングラートバッハ戦で負った筋肉の怪我のため欠場しており、火曜日のアタランタとのチャンピオンズリーグ戦では若手のヨナス・ウルビッグが起用された。しかし、ウルビッグは試合終盤に頭部を負傷し、現在も戦線離脱中である。 そのため、バイエル・レバークーゼンとのリーグ戦では第3ゴールキーパーのスヴェン・ウルライヒが先発出場し、試合終了後に次のように語った。「太ももに違和感を感じた。だから最後のクリアは蹴らなかった。様子を見よう。ヨナス（ウルビッグ、編注）は順調に回復していると思う。おそらく水曜日のアタランタ戦には復帰できるだろう。今後数日間、様子を見守るしかない」。
アタランタ戦では4番手か5番手のゴールキーパーを起用するのか？
したがって、もしウルライヒとウルビグの両選手が水曜日の試合に間に合わなかった場合、コンパニー監督はバイエルン・ミュンヘンの第4ゴールキーパーであるヤニス・バートルか、第5ゴールキーパーであるレナード・プレスコットのいずれかにゴールを守らせることを余儀なくされるだろう。
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