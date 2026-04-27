バイエルン・ミュンヘン、最新情報と噂 - マックス・エベルの発言を受け、ニコラス・ジャクソンの代理人がコメント

ニコラス・ジャクソンの代理人ディオマンシー・カマラは、 recente 議論を受けインスタグラムに投稿した。スポーツディレクターのマックス・エベルはZDFで、バイエルンがチェルシーからレンタル中のジャクソンについて6500万ユーロの買い取りオプションを行使しないと明言していた。

カマラは投稿で「ニコラス・ジャクソンは素晴らしいシーズンを送っている」と主張し、28試合10得点、アフリカネイションズカップ優勝、ブンデスリーガ優勝、カップ戦決勝進出を挙げた。ただし、アフリカネイションズカップのタイトルは後にセネガルから公式に剥奪されている。

バイエルンではローテーション要員として価値を示したが、レンタル料と年俸で約2500万ユーロの負担を考えると、戦術的貢献は「素晴らしい」レベルではない。

彼の多くの得点は、勝敗が決まった後の途中出場や格下相手でのもので、土曜の1.FSVマインツ05戦（4-3）も同様だった。 CL準々決勝レアル・マドリード戦2試合とDFBポカール準決勝レバークーゼン戦では、この24歳はベンチを温めただけだった。

今後の去就については「未来を予測できる者はいない。プロセスを信じれば、何でも可能だ」と結んだ。