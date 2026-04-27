バイエルン・ミュンヘン、最新情報と噂 - マックス・エベルの発言を受け、ニコラス・ジャクソンの代理人がコメント

バイエルン・ミュンヘンに関するニュースと噂：
- チャンピオンズリーグPSG戦第1戦を欠場する万能選手
- PSG戦の主審はバイエルンに不吉か？
- 「準備はできている」とPSGが宣戦布告。
バイエルン・ミュンヘンに関するニュースと噂：
ニコラス・ジャクソンの代理人ディオマンシー・カマラは、 recente 議論を受けインスタグラムに投稿した。スポーツディレクターのマックス・エベルはZDFで、バイエルンがチェルシーからレンタル中のジャクソンについて6500万ユーロの買い取りオプションを行使しないと明言していた。
カマラは投稿で「ニコラス・ジャクソンは素晴らしいシーズンを送っている」と主張し、28試合10得点、アフリカネイションズカップ優勝、ブンデスリーガ優勝、カップ戦決勝進出を挙げた。ただし、アフリカネイションズカップのタイトルは後にセネガルから公式に剥奪されている。
バイエルンではローテーション要員として価値を示したが、レンタル料と年俸で約2500万ユーロの負担を考えると、戦術的貢献は「素晴らしい」レベルではない。
彼の多くの得点は、勝敗が決まった後の途中出場や格下相手でのもので、土曜の1.FSVマインツ05戦（4-3）も同様だった。 CL準々決勝レアル・マドリード戦2試合とDFBポカール準決勝レバークーゼン戦では、この24歳はベンチを温めただけだった。
今後の去就については「未来を予測できる者はいない。プロセスを信じれば、何でも可能だ」と結んだ。
サウジアラビアのアル・ナセルでプレーするキングスレー・コマンは、チャンピオンズリーグ準決勝で元所属クラブのバイエルンとパリ・サンジェルマンが対戦することについて、「両チームを思い入れがあるが、バイエルンを応援する」と語った。
「両クラブを心から愛しているが、バイエルンはより新しい章だ」とFCバイエルンの公式メディアに語った。「去ったのは数カ月前であり、多くの友人がまだいる。クラブとも親しい関係にある。だから今回はバイエルンを応援するのは当然だ。ただし、彼らを優勝候補だと言っているわけではない。あくまで個人的なつながりだ」
PSGの下部組織出身で、2014年に18歳でユヴェントスへ、2015年にバイエルンへ移籍。2020年のCL決勝ではPSG相手にヘディングで決勝点を決めた。昨夏、10年過ごしたバイエルンを2500万ユーロで離れ、アル・ナセルに移籍した。
レナート・カールとトム・ビショフは、火曜日のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦を欠場する見込みだ。ドイツ紙『ビルト』が報じた。
2人は来週水曜日の第2戦に間に合うよう調整している。彼らは4月初めに筋断裂を負った。
|日付
|試合
|大会
|4月28日（火）
|パリ・サンジェルマン - FCバイエルン
|チャンピオンズリーグ
|5月2日（土）
|FCバイエルン - 1.FCハイデンハイム
|ブンデスリーガ
|5月6日（水）
|FCバイエルン - パリ・サンジェルマン
|チャンピオンズリーグ
|5月9日（土）
|VfLヴォルフスブルク - FCバイエルン
|ブンデスリーガ
|5月16日（土）
|FCバイエルン - 1.FCケルン
|ブンデスリーガ
|5月23日（土）
|FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト
|DFBポカール