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バイエルン・ミュンヘン、左サイドバックが今夏にフリー移籍で退団することを正式に発表
夏の移籍について合意に達した
バイエルン在籍中、このポルトガル代表選手は頼もしい存在としてチームを支え、ブンデスリーガ優勝とDFLスーパーカップ制覇に貢献した。双方の合意による退団となったようで、ベテランDFがチームに別れを告げる前にさらなるタイトル獲得を目指し、両者は今シーズンの締めくくりを最高の形で飾ることに注力している。
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マックス・エベルがポルトガルのベテラン選手に敬意を表した
バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベルは、このディフェンダーがピッチ内外でチームにもたらした貢献を高く評価した。彼は、ゲレイロのプロ意識と人柄が、このドイツの強豪クラブが変革期にあった時期でさえ、在籍期間中、ロッカールームの雰囲気において不可欠な存在であったことを強調した。
エベル氏は次のように述べた。「ラファと共に過ごした時間に感謝したい。彼はピッチ上で常に頼りになる存在だったし、さらに、彼のような人柄を持つ選手はどのロッカールームをも豊かにしてくれる。彼との会話は、信頼と理解に基づいた良いものだった。今は夏までの目標に共に集中している。共に、さらに多くのことを成し遂げたい。」
ミュンヘンでの多彩なキャリア
加入以来、ゲレイロはバイエルンのコーチ陣にとって「万能選手」としての地位を確立してきた。 これまでに、彼はクラブで89試合に出場し、12ゴールと8アシストを記録している。様々なポジションをこなせる能力が彼の最大の強みであり、従来の左サイドバックやウイングバックとして頻繁に起用されるほか、中盤の中心でプレーすることもある。今シーズンは、全大会を通じて23試合に出場（うち9試合は先発）し、4ゴールを挙げている。
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国際的な実績と今後の展望
32歳となったゲレイロは、依然として数々の栄誉に輝いたプロ選手であり、サッカー界の最高峰で豊富な経験を積んでいる。特に代表での実績は目覚ましく、ポルトガル代表として65試合に出場し、4得点を挙げている。彼は、2016年のUEFA欧州選手権（ユーロ2016）と2019年の第1回UEFAネーションズリーグで優勝を果たしたチームの中核メンバーであり、2018年と2022年の2度のワールドカップでも代表としてプレーした。