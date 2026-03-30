バイエルン・ミュンヘン、左サイドバックが今夏にフリー移籍で退団することを正式に発表

バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベルは、このディフェンダーがピッチ内外でチームにもたらした貢献を高く評価した。彼は、ゲレイロのプロ意識と人柄が、このドイツの強豪クラブが変革期にあった時期でさえ、在籍期間中、ロッカールームの雰囲気において不可欠な存在であったことを強調した。

エベル氏は次のように述べた。「ラファと共に過ごした時間に感謝したい。彼はピッチ上で常に頼りになる存在だったし、さらに、彼のような人柄を持つ選手はどのロッカールームをも豊かにしてくれる。彼との会話は、信頼と理解に基づいた良いものだった。今は夏までの目標に共に集中している。共に、さらに多くのことを成し遂げたい。」