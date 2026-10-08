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FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa
翻訳者：

バイエルン・ミュンヘン、契約延長交渉の行き詰まりで10代GKレナード・プレスコットが無償で退団する可能性に直面

移籍情報
L. Prescott
バイエルン
ブンデスリーガ

バイエルン・ミュンヘンは、10代のGKレナード・プレスコットとの契約を巡る行き詰まりの打開に努めている。現行契約は2027年に満了する見通しだ。ドイツの強豪は、17歳の守護神をフリーで失う事態を何としても避けたい考えだが、バイエルンでトップチーム昇格への明確な道筋が見えないことから、獲得を狙うライバルクラブが動く中で強い抵抗に直面している。

  • 契約交渉が重大な行き詰まりに直面

    バイエルン首脳陣は、プレスコットの現行契約が2027年夏に満了する前に、長期的な将来を確保するため時間との戦いに直面している。『Sky 』のポッドキャスト「Mia san vier」によると、トップチームでプレーするための現実的な道筋がないことから、交渉は行き詰まりに達しているという。この膠着状態を受け、ドイツ国内外の獲得を狙うクラブが警戒を強めており、すでにこの10代の選手をフリー移籍で引き抜くべく動き始めている。

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    負傷危機でトップチーム昇格が前倒しに

    アメリカ生まれの有望株は、一躍脚光を浴びることになった。2026年3月、ヴァンサン・コンパニが前例のないGK不足に直面したためだ。マヌエル・ノイアー、スヴェン・ウルライヒ、ヨナス・ウルビヒ、レオン・クラナツがそろって負傷したことで、当時16歳だったこの守護神は、チャンピオンズリーグのアタランタ戦で驚きのベンチ入りを果たした。メンバー入りには緊急の保護者同意と深夜就労許可が必要で、2年前にはアリアンツ・アレーナでボールボーイを務めていた10代の選手にとって、急成長ぶりを象徴する出来事となった。

  • 後継者育成の計画がトップチーム昇格への道をふさぐ

    その若手にとっての突破口は、ウルビヒがノイアーの最終的な後継者として明確に位置づけられているバイエルンの後継プランによって、さらに複雑になっている。後任の背番号1を支えるため、クラブ首脳陣はニューカッスル・ユナイテッドのベテラン、ニック・ポープを候補に絞り込んだと報じられている。タインサイドでの同選手の契約も2027年6月に満了する。イングランド代表として10試合出場の経験を持つ選手の獲得を目指していることは、アカデミー出身の有望株にとってトップチームでの重要な機会が、当面の間は引き続き大きく制限されるという現実を、よりいっそう浮き彫りにしている。

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  • Germany v England - Men's U17 InternationalGetty Images Sport

    コンディション回復が移籍決断を左右する

    ドイツU-17代表の同選手は、6月に負った半月板損傷からの復帰を目指している間も、引き続き戦列を離れている。完全なコンディションへの回復が今後の去就を大きく左右する見通しで、次の移籍市場を前に、ヨーロッパ各地のスカウトがその回復状況を注視している。バイエルンは今、重要な判断を迫られている。定期的に出場機会を得られる現実的なレンタル先への道筋を描くのか、それとも大切なアカデミーの逸材を無償で失うリスクを負うのか。

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