その若手にとっての突破口は、ウルビヒがノイアーの最終的な後継者として明確に位置づけられているバイエルンの後継プランによって、さらに複雑になっている。後任の背番号1を支えるため、クラブ首脳陣はニューカッスル・ユナイテッドのベテラン、ニック・ポープを候補に絞り込んだと報じられている。タインサイドでの同選手の契約も2027年6月に満了する。イングランド代表として10試合出場の経験を持つ選手の獲得を目指していることは、アカデミー出身の有望株にとってトップチームでの重要な機会が、当面の間は引き続き大きく制限されるという現実を、よりいっそう浮き彫りにしている。