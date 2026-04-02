ハリー・ケインの怪我を巡り、大きな懸念が広がっている。バイエルン・ミュンヘンのこのストライカーは、先週火曜日に開催されたイングランド対日本の国際親善試合（0-1）の直前に負傷し、チャンピオンズリーグのレアル・マドリードとの第1戦に間に合うかどうか不透明な状況となっている。
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バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ戦を控え、深刻な懸念
ケインは3月27日（金）のウルグアイ戦（1-1）を欠場した。イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、これは予防措置であると述べた。「ケインは練習中に軽度の不調を訴えたが、代表メンバーには残留し、改めて状態を確認する予定だ。」
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52歳の代表監督はその後、トッテナム・ホットスパーの元ストライカーが日本戦に出場可能であることを明らかにした。「ケインが戻ってきて嬉しい。何しろ彼は我々のキャプテンであり、最多得点者だからだ」とトゥヘル監督は語った。
しかし、イングランド代表の歴代最多得点王は対日本の試合のキックオフには姿を見せず、試合を通してベンチに留まった。モーガン・ロジャースが彼の代役を務め、マーク・ゲヒがキャプテンマークを引き継いだ。
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怪我は深刻ではないようだが、ケインが来週のバイエルン・ミュンヘン戦に間に合うかどうかには疑問符がついている。というのも、クラブは土曜日にブンデスリーガでSCフライブルクと対戦するからだ。
その3日後、ドイツ王者（Der Rekordmeister）はチャンピオンズリーグ準々決勝のレアル・マドリード戦に向け、スペインへと遠征する。ドイツ王者は、エースストライカーがベルナベウでのキックオフに間に合うことを願っている。
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ケインは2023年の夏にトッテナムからバイエルン・ミュンヘンへ移籍し、現在、極めて好調なシーズンを送っている。イングランド代表として112試合に出場している彼は、40試合で実に48ゴールを記録している。