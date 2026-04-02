バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ戦を控え、深刻な懸念

52歳の代表監督はその後、トッテナム・ホットスパーの元ストライカーが日本戦に出場可能であることを明らかにした。「ケインが戻ってきて嬉しい。何しろ彼は我々のキャプテンであり、最多得点者だからだ」とトゥヘル監督は語った。

しかし、イングランド代表の歴代最多得点王は対日本の試合のキックオフには姿を見せず、試合を通してベンチに留まった。モーガン・ロジャースが彼の代役を務め、マーク・ゲヒがキャプテンマークを引き継いだ。