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バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリーの関心をかわすべく、マイケル・オリーズにバロンドール条項を含む「異例」の新契約を提示へ
バイエルン、オリーズに破格オファーを準備へ
バイエルンは、オリーズの長期的な将来を確保するため、財政面で限界まで踏み込む構えだ。ブンデスリーガの同クラブは、このフランス人FWをキャリアの全盛期にミュンヘンへ残すべく、異例の新契約で引き留めたい考えである。移籍事情に詳しいファブリツィオ・ロマーノによれば、バイエルンはこの重要な交渉であらゆる手を尽くす用意があるという。提示されるパッケージには、大幅な昇給に加え、チームにとっての計り知れない価値を反映した、成果に応じる特別なボーナスが含まれる見通しだ。
- AFP
高額年俸とバロンドール条項
ロマーノによれば、新契約には得点数、個人としてのパフォーマンス、そして主要タイトルの獲得に連動する高額な出来高ボーナスが盛り込まれるという。さらに重要なのは、バイエルンが提示予定の契約に特別なバロンドール条項を含めることにも前向きだという点だ。
このフランス代表が将来的に世界最高のサッカー選手に選ばれた場合、直ちに多額のボーナス支払いが発生することになる。さらに説得力を高めるため、クラブは年間の基本給として約2500万ユーロを提示する用意があると報じられている。
この大幅な昇給が実現すれば、24歳の同選手は即座にクラブ内でも最高水準の高給取りの一角に入ることになる。収入面では、スーパースターのチームメートであるハリー・ケインやジャマル・ムシアラとまったく同じ領域に踏み込むことになる。
レアル・マドリーとパリ・サンジェルマンの関心を退けて
この破格の契約オファーは、オリーズの見事なパフォーマンスに報いるとともに、国外のライバルに明確な警告を発するためのものだ。バイエルンは今後、フランス人選手である同選手を長期的にチームの顔として確立したい考えである。
その将来をめぐる一切妥協しない姿勢は、すでに前回の夏の移籍市場でも明らかになっていた。マドリーはこのアタッカーを注意深く追っていたが、バイエルンは断固として扉を閉ざし、同選手は非売品だと明確に伝達。正式オファーが実現することを阻んだ。
PSGもまた、このウインガー獲得に向けた超大型移籍と繰り返し結びつけられてきた。バイエルンは今、このメガディールの準備を積極的に進めることで、計画面での安定を確保し、長引いて気を散らす移籍交渉を回避しようとしている。
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オリセが将来を決めるまでには忍耐が必要だ
オリーズは2029年夏までバイエルン・ミュンヘンと契約を残している。現行契約はまだ数年残っているため、クラブにとって現時点でこの延長をまとめる差し迫った必要はない。
最終的な決断は、当然ながら選手本人のキャリアプランと野心にかかっている。バイエルンは今回、前例のないこの金銭的パッケージを提示する用意があることを示し、先手を打った。驚異的な給与、チームボーナス、そしてバロンドール条項が、このフランス人選手に早期の契約延長へ署名させるのに十分かどうかは、今後の行方を見守る必要がある。
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