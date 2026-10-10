ロマーノによれば、新契約には得点数、個人としてのパフォーマンス、そして主要タイトルの獲得に連動する高額な出来高ボーナスが盛り込まれるという。さらに重要なのは、バイエルンが提示予定の契約に特別なバロンドール条項を含めることにも前向きだという点だ。

このフランス代表が将来的に世界最高のサッカー選手に選ばれた場合、直ちに多額のボーナス支払いが発生することになる。さらに説得力を高めるため、クラブは年間の基本給として約2500万ユーロを提示する用意があると報じられている。

この大幅な昇給が実現すれば、24歳の同選手は即座にクラブ内でも最高水準の高給取りの一角に入ることになる。収入面では、スーパースターのチームメートであるハリー・ケインやジャマル・ムシアラとまったく同じ領域に踏み込むことになる。