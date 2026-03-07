AFP
バイエルン・ミュンヘン、マヌエル・ノイアーのふくらはぎ負傷の深刻さを把握 重要なチャンピオンズリーグとブンデスリーガの試合を欠場へ
公式の医学的診断が確定した
各メディアが問題の深刻さを報じる中、クラブ公式発表が状況を明らかにした。この新たな負傷は、ノイアーが複数の重要試合を欠場する原因となった直近のふくらはぎの負傷に続くものだ。特に2月28日のボルシア・ドルトムント戦（クラシカー）を欠場し、バイエルンは3-2で勝利した。 現状についてクラブは土曜日に更新情報を発表し、次のように述べた：「マヌエル・ノイアーは金曜夜のブンデスリーガ・メンヒェングラートバッハ戦で左ふくらはぎの筋繊維を軽度に断裂し、当面の間離脱する。これは医療部門による詳細な検査の結果である」
チャンピオンズリーグ決勝トーナメント敗退
ヴィンセント・コンパニー率いるチームにとって、これ以上のタイミングはありえない。スカイスポーツが報じたところでは、ノイアーが来週火曜にアタランタと対戦するチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦の出場を正式に欠場することが決定した。 ベテランGKはボルシア・メンヒェングラートバッハ戦前半に不快感を感じ、ハーフタイムで交代した。コーチングスタッフは当初予防措置と期待していたが、その後の検査で筋肉損傷が判明し、重要なイタリア遠征を欠場することとなった。3月18日のミュンヘンでの第2戦も欠場する可能性が高い。
国内の課題が待ち受ける
欧州戦線以外では、バイエルンはキャプテン不在の厳しい国内日程に直面しており、次節のバイエル・レバークーゼン戦も含まれる。医療スタッフは回復状況を厳重に監視し、代表戦期間明けの復帰を目指す。リハビリが予定通り進めば、4月4日のフライブルク戦までにドイツ代表選手を完全な状態に戻し、シーズン終盤の追い込みに万全の態勢で臨むことを目標としている。
コンパニーは慎重な姿勢を崩さない
ヘッドコーチのビンセント・コンパニは金曜日の試合終了直後、試合間隔が短いことに懸念を表明した。試合後のスカイスポーツのインタビューでコンパニは次のように述べた。「マヌ（・デ・ヘア）がふくらはぎに軽い違和感を感じた。次の試合まで明らかに時間が足りない。現時点で推測は控えたい。 結果を待つしかない」と語った。診断結果が確定した今、監督はこの重要な時期を乗り切るため、控え選手たちに頼らざるを得ない。
