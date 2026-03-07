バイエルン・ミュンヘン、マヌエル・ノイアーのふくらはぎ負傷の深刻さを把握　重要なチャンピオンズリーグとブンデスリーガの試合を欠場へ

ヘッドコーチのビンセント・コンパニは金曜日の試合終了直後、試合間隔が短いことに懸念を表明した。試合後のスカイスポーツのインタビューでコンパニは次のように述べた。「マヌ（・デ・ヘア）がふくらはぎに軽い違和感を感じた。次の試合まで明らかに時間が足りない。現時点で推測は控えたい。 結果を待つしかない」と語った。診断結果が確定した今、監督はこの重要な時期を乗り切るため、控え選手たちに頼らざるを得ない。