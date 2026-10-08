オリーゼは、直近のインターナショナルブレークで人気を驚異的に高めた。才能あふれる右ウイングは、フランス代表で圧倒的かつ傑出したパフォーマンスを連発した。ジネディーヌ・ジダン率いる新時代において、オリーゼは4試合で4ゴール2アシストを記録している。

このアタッカーは、今週末のブンデスリーガ再開を前にドイツへ戻る予定だ。今後の国内戦は、ピッチ上でこの圧巻の好調ぶりを維持する絶好の機会となる一方で、バイエルン首脳陣に対してフロント内でさらなるプレッシャーをかける場にもなりそうだ。