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バイエルン・ミュンヘン、マイケル・オリーズ引き留めへ独自の移籍ルールを破る構えか
オリセ、国際舞台で輝く
オリーゼは、直近のインターナショナルブレークで人気を驚異的に高めた。才能あふれる右ウイングは、フランス代表で圧倒的かつ傑出したパフォーマンスを連発した。ジネディーヌ・ジダン率いる新時代において、オリーゼは4試合で4ゴール2アシストを記録している。
このアタッカーは、今週末のブンデスリーガ再開を前にドイツへ戻る予定だ。今後の国内戦は、ピッチ上でこの圧巻の好調ぶりを維持する絶好の機会となる一方で、バイエルン首脳陣に対してフロント内でさらなるプレッシャーをかける場にもなりそうだ。
- AFP
バイエルン、伝統を破る構え
舞台裏では、バイエルンがこのFWとできるだけ早く高額な条件での契約延長交渉をまとめることを強く望んでいる。『Bild』の記者クリスティアン・ファルクによると、クラブは現在、選手側が将来に関して求めている極めて具体的な要求を全面的に受け入れる方向に傾いているという。
その報道によれば、バイエルンは新契約に契約解除条項を盛り込む用意があるという。選手契約にこうした退団条項を含めることに歴史的に非常に消極的だったクラブにとって、これは大きな誠意の表れだ。
2億ユーロの退団戦略
提案されている契約解除条項は、驚異的な2億ユーロに設定されると報じられている。この巨額の評価額は、将来的に新たな挑戦を求めて他クラブへの移籍を決断した場合に備え、このアタッカーに明確な、とはいえ極めて高額な形でアリアンツ・アレーナを離れる道筋を与えるためのものだ。
バイエルンはこの貴重な戦力を守り、フランス人選手を長期契約で確保することを望んでいる。こうした契約交渉を巡る切迫感は、昨夏にこのウインガーがスペインの強豪レアル・マドリーへの大型移籍と結び付けられた根強い噂によって大きく高まっていた。
- AFP
強い意志を示す大きな声明
オリセの当面の焦点は、圧巻の代表戦でのパフォーマンスをクラブでのプレーに還元することだけに置かれる。ドイツ1部で再び支配的な活躍を見せれば、この重要かつ進行中の契約交渉を前に、交渉上の立場をさらに強めることになる。
両者が新契約の正式締結に成功すれば、それはこのブンデスリーガのクラブによる極めて大きな意思表明となる。前例のない2億ユーロの契約解除条項によって、マドリーや将来的なその他の獲得希望クラブは、ミュンヘンから彼を引き抜くために移籍記録を完全に塗り替えなければならなくなる。
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