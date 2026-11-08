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ドイツでは、バイエルン・ミュンヘンのウリ・ヘーネス会長がジャマル・ムシアラについて語った発言が波紋を呼んだ。「彼については、私たちはジレンマに直面している。彼は簡単には治らない病気を患っているが、薬で管理することはできる。しかし、かつてのパフォーマンス水準に戻れるかどうかは、依然として不透明だ。当然ながら、彼は引き続き給与を受け取っている。だが、バイエルンが『今の彼にできることは契約で定められていることとは違う』として、彼の契約に疑問を呈したらどうなるか、想像してみてほしい」