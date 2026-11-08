ドイツでは、バイエルン・ミュンヘンのウリ・ヘーネス会長がジャマル・ムシアラについて語った発言が波紋を呼んだ。「彼については、私たちはジレンマに直面している。彼は簡単には治らない病気を患っているが、薬で管理することはできる。しかし、かつてのパフォーマンス水準に戻れるかどうかは、依然として不透明だ。当然ながら、彼は引き続き給与を受け取っている。だが、バイエルンが『今の彼にできることは契約で定められていることとは違う』として、彼の契約に疑問を呈したらどうなるか、想像してみてほしい」
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バイエルン・ミュンヘン、ヘーネスがジャマル・ムシアラについて衝撃発言「簡単には治せない病気。以前の彼に戻れるかは分からない」
ムシアラは何に苦しんでいるのか
ムシアラはケインと並び、バイエルン・ミュンヘンで最も高給の選手だ。長く難航した交渉の末、2030年まで契約を延長した。『ビルト』によると、年俸は約2500万ユーロだ。ここ数日でチームの練習に復帰し、代表戦による中断明けには再び起用できる見込みだ。2003年生まれのムシアラは、意識が一時的に途切れる症状を引き起こす機能性神経障害を抱えている。
「コンパニは2～3週間後に復帰する」
続いてコンパニについては、こう語った。「コンパニの健康状態は、私たちにとって非常に心配なことだ。ただ、深刻なものではないと思う。治療は可能だ。治療を受けなかった非常に重いインフルエンザが、髄膜炎に変わったのだと思う。彼は常にストレスにさらされ、1日12時間働いている。代表戦による中断期間が終わった後、2、3週間でベンチに戻るだろう」
「ケインはドイツで安全だと感じている」
ケインについて「かつては多くの選手がプレミアリーグへ移籍していった。そこが約束の地だったからだ。今はイングランドからやって来る選手がずっと増えた。ハリーと話すと、彼は『家族はここで安全だと感じているし、医療制度も素晴らしい。恐れることなく街を歩ける』と言う」
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