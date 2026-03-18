バイエルン・ミュンヘン、フィリップ・パヴィッチとは：2010年生まれ、アタランタ戦でチャンピオンズリーグデビューを果たした選手

試合開始から72分、チームメイトのスタニシッチと交代してバイエルンのディフェンスの中央に位置したドイツ人センターバックの若き顔には、感情がはっきりと表れていた。一方、キム・ミンジェは左サイドに回され、サイドバックとしてプレーすることになった。

18分間、献身的にプレーし、ボールタッチは33回（Sofascoreのリアルタイムデータによる）、パス成功率は100％を記録し、1回ボールを奪い返した。

2010年生まれのわずか16歳という若さにして、素晴らしいデビュー戦となった。