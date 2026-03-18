バイエルン・ミュンヘン対アタランタの試合（チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦）の終盤には、素晴らしいエピソードがあった。 ミュンヘンのアリアンツ・アレーナという素晴らしい舞台で、ラファエレ・パラディーノ監督率いるチームとの試合中、バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は、自チームのユース出身の若手選手の一人に、出場機会と時間、そして夢のようなデビューをプレゼントすることを決断した。その選手とは、2010年生まれのフィリップ・パヴィッチである。
AFP
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バイエルン・ミュンヘン、フィリップ・パヴィッチとは：2010年生まれ、アタランタ戦でチャンピオンズリーグデビューを果たした選手
デビューの瞬間
試合開始から72分、チームメイトのスタニシッチと交代してバイエルンのディフェンスの中央に位置したドイツ人センターバックの若き顔には、感情がはっきりと表れていた。一方、キム・ミンジェは左サイドに回され、サイドバックとしてプレーすることになった。
18分間、献身的にプレーし、ボールタッチは33回（Sofascoreのリアルタイムデータによる）、パス成功率は100％を記録し、1回ボールを奪い返した。
2010年生まれのわずか16歳という若さにして、素晴らしいデビュー戦となった。
経歴と特徴
ミュンヘン郊外にあるクラブ、ヴァルトペルラッハのユースチームで生まれ育ったパヴィッチは、2019年、わずか9歳の若さでバイエルン・ミュンヘンに移籍し、同クラブの各年代別チームを経て成長を遂げてきた。
昨夏からはバイエルン・ミュンヘンのU-17チームに所属しており、今年は（ユースリーグを含め）18試合に出場し、2ゴールを挙げ、1アシストを記録している。
長身で俊敏なセンターバックでありながら、1対1の局面や空中戦にも粘り強く立ち向かうことができる彼は、すでにドイツU-16代表として9試合に出場している。
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