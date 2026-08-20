Eibner
翻訳者：
バイエルン・ミュンヘン、ジャマル・ムシアラの欠神発作の診断を受けて将来への懸念を否定
MFが失神を再発
ドイツ代表のムシアラが、今週行われたバイエルンのハイデンハイム戦での4-2の親善試合勝利中に、4日間で2度目となるピッチ上で倒れ込んだ。この深刻なアクシデントは、MFが途中出場してからわずか6分後に発生した。テレコム・カップのRBライプツィヒ戦でも、同様に意識を失っていた。ムシアラはぼう然とした様子で、直ちに検査を受けるためメディカルスタッフに支えられてピッチを後にした。
- Getty Images Sport
メディカル面の最新情報が安心材料をもたらす
試合後にインスタグラムを更新したムシアラは、自身が倒れた理由について、「神経機能の障害によって引き起こされる、短時間で一時的だが容易に治療可能な欠神発作と診断された」と明かした。サポーターの間では当初、不安が広がったものの、23歳の同選手は治療と今後も最高レベルでキャリアを続けていくことについて「楽観的」であると強調した。
その後、ドイツ通信社のDPAがバイエルン関係者に状況を確認し、ムシアラのキャリアが危険にさらされていることを示す兆候はないと強調した。クラブ関係者はさらに、直近2試合への同選手の関与は「まったく問題のないものだった」とし、医療専門家とも広く協議していたと付け加えた一方、即時復帰の時期について公式な見通しは示されていない。
病状を説明する臨床的詳細
欠神発作は、歴史的には「プチ・マル」として知られ、てんかんの一種であり、定型と非定型に分類される。定型的なケースでは、本人は突然動作を止め、10〜20秒間「意識が切れた」ような状態に見える。通常の状態に戻る前に、上向きにまばたきをすることもある。
てんかん財団によると、この症状は「人の脳内で起こる短時間の異常な電気活動」によって生じるもので、成人になってから長期間にわたり診断されないまま進行することもある。同財団は、一部の人は「1日に何百回もの短い欠神発作」を経験する一方で、この症状は一般的に、身体活動に影響を及ぼすことなく、対象を絞った治療で管理可能だと指摘している。
- Sven Simon
重要な試合が目前に迫る
バイエルンは、今季からフランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップへと名称変更されたドイツ・スーパーカップで、ジグナル・イドゥナ・パルクにてライバルのボルシア・ドルトムントとの一戦から公式戦をスタートする見通しだ。前季に国内2冠を達成したバイエルンは、その後、8月28日金曜日にミュンヘンで行われるVfBシュトゥットガルト戦でブンデスリーガ連覇への戦いを始める。クラブ首脳陣とメディカルスタッフは慎重な対応を進め、ムシアラを公式戦出場可能と判断する前に、その反応を綿密に見極めていく方針だ。
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