ドイツ代表のムシアラが、今週行われたバイエルンのハイデンハイム戦での4-2の親善試合勝利中に、4日間で2度目となるピッチ上で倒れ込んだ。この深刻なアクシデントは、MFが途中出場してからわずか6分後に発生した。テレコム・カップのRBライプツィヒ戦でも、同様に意識を失っていた。ムシアラはぼう然とした様子で、直ちに検査を受けるためメディカルスタッフに支えられてピッチを後にした。