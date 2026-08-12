こうした警備態勢の強化を主導しているのは、コンパニであるようだ。クラブのアジアでのプレシーズンツアーからの帰還後、40歳のベルギー人指揮官は、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントとともに建設の進捗状況を自ら視察している姿が目撃された。コンパニは特にフェンスを入念に確認しており、これは選手としても監督としてもプレミアリーグで長く過ごした経験によって形作られた考え方を反映している。イングランドでは、強豪クラブはファンやメディア、さらにはライバルチームのスカウト候補からも完全に隔離された環境でトレーニングを行うことに慣れている。

このように恒久的かつ強固な構造を導入することで、コンパニは気軽な見学の時代は終わったという明確なメッセージを発している。ベルギー人戦術家は、ブンデスリーガ王座奪還を目指すうえであらゆる細部が重要だと考えており、それには試合当日を迎える前にセットプレーの約束事やフォーメーション変更が漏れないようにすることも含まれている。