AFP
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バイエルン・ミュンヘン、コンパニー監督が練習場の機密性を強化する中、ゼーベナー・シュトラーセに巨大なのぞき見防止壁を設置
ゼーベナー通りで完全孤立
バイエルンの歴史あるトレーニング施設では、新たな戦術機密体制の導入に伴い、雰囲気が大きく変わっている。『Bild』によると、ザーベナー・シュトラーセの施設では今週前半に新たな大型プライバシーフェンスの設置工事が始まり、水曜日にはその計画の実際の規模が見物人にも明らかになった。バイエルンは事実上、トップチームの活動を隠すために一部が設置された巨大なXXLプライバシースクリーンによって、外部の世界から自らを遮断しつつある。
現在建設中の新トレーニングピッチの周囲には、この高度な遮蔽設備に必要な骨組みを整えるため、高さ10メートル近い巨大な鉄柱がここ数週間で設置された。このスパイ行為対策の障壁を支える仕組みは、高度なロープと滑車のシステムで、大型のグレーの目隠し用ターポリンを必要な瞬間に所定の位置へ引き上げられるよう設計されている。このシステムは火曜日の朝、まだ布地を取り付けない状態で試験されたが、水曜日にはまず最初の区画の頑丈なシートが太い鋼管に取り付けられ、巻き上げられて所定の位置に収められた。
- Getty Images Sport
バイエルンの安全対策におけるイングランドの影響
こうした警備態勢の強化を主導しているのは、コンパニであるようだ。クラブのアジアでのプレシーズンツアーからの帰還後、40歳のベルギー人指揮官は、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントとともに建設の進捗状況を自ら視察している姿が目撃された。コンパニは特にフェンスを入念に確認しており、これは選手としても監督としてもプレミアリーグで長く過ごした経験によって形作られた考え方を反映している。イングランドでは、強豪クラブはファンやメディア、さらにはライバルチームのスカウト候補からも完全に隔離された環境でトレーニングを行うことに慣れている。
このように恒久的かつ強固な構造を導入することで、コンパニは気軽な見学の時代は終わったという明確なメッセージを発している。ベルギー人戦術家は、ブンデスリーガ王座奪還を目指すうえであらゆる細部が重要だと考えており、それには試合当日を迎える前にセットプレーの約束事やフォーメーション変更が漏れないようにすることも含まれている。
グアルディオラのカーテンからハイテクスクリーンへ
コンパニが限界を押し広げている一方で、「Geheimtraining（秘密練習）」というコンセプト自体は、ザーベナー・シュトラーセにとってまったく新しいものではない。ジョゼップ・グアルディオラは在任中、最初の大規模な遮蔽対策を導入したことでよく知られており、現地で「グアルディオラ・カーテン」と呼ばれるようになったものを設置した。これはメインピッチの一つを囲う大きなグレーの幕で、警備スタッフが閉じることのできるものだった。ただ、このシステムは技術的な問題にたびたび悩まされ、強風時や氷点下の気温の際には正常に作動しないことが頻繁にあった。
新たなロープ駆動システムは、そうした過去の試みを大きく上回る改良版として設計されており、より高い信頼性と、はるかに高い視覚的遮断性を提供する。従来のカーテンとは異なり、この新しいXXLサイズのターポリンは、トレーニング場の内部をのぞくほぼあらゆる角度を遮るのに十分な高さがあり、要塞のような雰囲気を生み出している。クラブは、このインフラに多額の投資を行い、技術的な不具合によって練習の機密性がもはや損なわれないようにしている。
- Getty Images Sport
職業上の守秘義務とファンの伝統の両立
作業員たちは設置作業の仕上げを続けており、新たなトレーニングゾーンの周囲全体が電動スクリーンで覆われるようにしている。この巨大な壁の設置は、現代のプロフェッショナルな要件と、地域社会に根ざしたクラブというバイエルンのアイデンティティーとのバランスを巡り、バイエルンのファンの間で議論を呼んでいる。この措置は間違いなくプロフェッショナルなものであり、チームに競争上の優位性を与えることを目的としているが、一部の見方では「ファンフレンドリーとは程遠い」と評されている。何十年もの間、日々の活動中にファンが憧れの選手たちをひと目見ることができる点はバイエルンの魅力の一部だったが、この新たなXXLスクリーンによって、3つ目の秘密のピッチではそれがほぼ不可能になっている。
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