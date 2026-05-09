バイエルン・ミュンヘン、アタランタのスター選手獲得へ移籍交渉が前進

バイエルンはデ・ケテラールに具体的な関心を示しており、アタランタのスターを攻撃陣の補強候補としている。ベルギー代表の同選手はバイエルンへの移籍に前向きで、個人条件は大きな障害にならない見込みだ。ただし、バイエルンはアタランタと正式に交渉し、元ACミラン所属の同選手の移籍金を決定する必要がある。