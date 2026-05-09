Getty Images Sport
翻訳者：
バイエルン・ミュンヘン、アタランタのスター選手獲得へ移籍交渉が前進
バイエルンがベルギー人FWをターゲットに
バイエルンはデ・ケテラールに具体的な関心を示しており、アタランタのスターを攻撃陣の補強候補としている。ベルギー代表の同選手はバイエルンへの移籍に前向きで、個人条件は大きな障害にならない見込みだ。ただし、バイエルンはアタランタと正式に交渉し、元ACミラン所属の同選手の移籍金を決定する必要がある。
- AFP
移転承認
スカイ・スポーツや移籍専門家のサシャ・タヴォリエリ氏によると、すでに水面下で地ならしが進められている。 デ・ケテラールはアリアンツ・アレーナへの移籍に同意しており、クラブ間交渉が始まる見込みだ。ベルガモではガスパーリーニ監督の下、技術とライン間動きが評価され、キャリアに勢いを得ていた。
ベルガモの復活がビッグクラブの注目を集める
サン・シーロでの苦難を乗り越え、デ・ケテラールは攻撃的選手として欧州で注目を集める存在に復活した。2023年にミランからアタランタへレンタル移籍し、2024年夏にアタランタが約2400万ユーロで完全移籍オプションを行使した。 現在彼はゲヴィス・スタジアムで3シーズン目を迎え、契約は2028年6月まで。ドイツの最多優勝クラブとの本格交渉に備えるアタランタにとって、これは強力な交渉材料だ。
- AFP
交渉は役員室に移る
バイエルンの幹部はアタランタの幹部と会い、完全移籍の金銭条件を話し合う。デ・ケテラール本人は合意済みで、焦点はアタランタが放出するか、移籍金がいくらかだ。バイエルンは代表戦やプレシーズン前に交渉を終わらせたい考えで、補強を急いでいる。