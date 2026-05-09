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Adhe Makayasa

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘン、アタランタのスター選手獲得へ移籍のゴーサイン

移籍情報
シャルル・デ・ケテラーレ
フラウエン-ブンデスリーガ
アタランタ
セリエ A
バイエルン

バイエルン・ミュンヘンはアタランタのFWシャルル・デ・ケテラールへの関心を強めている。ベルギー代表の同選手は今夏のアリアンツ・アレーナへの移籍に同意したと報じられている。ブンデスリーガの強豪は、セリエAで復活を遂げたこの25歳の万能選手を、攻撃陣強化の最優先ターゲットと位置づけている。

  • バイエルン、ベルギー人FWをターゲットに

    バイエルンはデ・ケテラールに具体的な関心を示しており、アタランタのスターを攻撃補強の候補としている。ベルギー代表の同選手はバイエルン移籍に前向きで、個人条件が障害になる可能性は低い。選手本人が移籍に意欲を示す一方、バイエルンはアタランタと正式交渉に入り、元ACミラン所属の同選手の移籍金を決定する必要がある。

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  • SOCCER CL D8 UNION SG VS ATALANTA BERGAMOAFP

    移管承認済み

    スカイ・スポーツや移籍専門家のサシャ・タヴォリエリ氏によると、すでに水面下で移籍に向けた準備が進んでいる。 デ・ケテラールはアリアンツ・アレーナへの移籍にすでに同意しており、クラブ間交渉が始まる見込みだ。ベルガモではガスペリーニ監督の下、技術とライン間の動きが評価され、キャリアに新たな活力を得ていた。

  • ベルガモの復活がビッグクラブの注目を集める

    サン・シーロでの苦難を乗り越え、デ・ケテラールは復活を遂げ、欧州屈指の創造的選手に成長した。2023年にミランからアタランタへレンタル移籍し、2024年夏に約2400万ユーロで完全移籍が成立した。 現在3シーズン目を迎える彼の契約は2028年6月までで、ドイツ最多優勝クラブとの交渉でアタランタに有利に働いている。

  • FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTAAFP

    交渉は役員室へ

    バイエルン幹部はアタランタ幹部と会談し、完全移籍の金銭条件を話し合う。デ・ケテラエール本人の同意はすでに得られており、焦点はアタランタが彼を手放すかどうか、そして移籍金がいくらになるかだ。バイエルンは代表戦中断やプレシーズン前に交渉をまとめたい考えで、追加の協議も予定されている。