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バイエルン・ミュンヘン、アタランタのスター選手獲得へ移籍のゴーサイン
バイエルン、ベルギー人FWをターゲットに
バイエルンはデ・ケテラールに具体的な関心を示しており、アタランタのスターを攻撃補強の候補としている。ベルギー代表の同選手はバイエルン移籍に前向きで、個人条件が障害になる可能性は低い。選手本人が移籍に意欲を示す一方、バイエルンはアタランタと正式交渉に入り、元ACミラン所属の同選手の移籍金を決定する必要がある。
- AFP
移管承認済み
スカイ・スポーツや移籍専門家のサシャ・タヴォリエリ氏によると、すでに水面下で移籍に向けた準備が進んでいる。 デ・ケテラールはアリアンツ・アレーナへの移籍にすでに同意しており、クラブ間交渉が始まる見込みだ。ベルガモではガスペリーニ監督の下、技術とライン間の動きが評価され、キャリアに新たな活力を得ていた。
ベルガモの復活がビッグクラブの注目を集める
サン・シーロでの苦難を乗り越え、デ・ケテラールは復活を遂げ、欧州屈指の創造的選手に成長した。2023年にミランからアタランタへレンタル移籍し、2024年夏に約2400万ユーロで完全移籍が成立した。 現在3シーズン目を迎える彼の契約は2028年6月までで、ドイツ最多優勝クラブとの交渉でアタランタに有利に働いている。
- AFP
交渉は役員室へ
バイエルン幹部はアタランタ幹部と会談し、完全移籍の金銭条件を話し合う。デ・ケテラエール本人の同意はすでに得られており、焦点はアタランタが彼を手放すかどうか、そして移籍金がいくらになるかだ。バイエルンは代表戦中断やプレシーズン前に交渉をまとめたい考えで、追加の協議も予定されている。