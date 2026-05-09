バイエルン幹部はアタランタ幹部と会談し、完全移籍の金銭条件を話し合う。デ・ケテラエール本人の同意はすでに得られており、焦点はアタランタが彼を手放すかどうか、そして移籍金がいくらになるかだ。バイエルンは代表戦中断やプレシーズン前に交渉をまとめたい考えで、追加の協議も予定されている。