ポルトガルの新聞『レコード』によると、ベンフィカは来シーズンに向けて、この32歳の万能選手を獲得することを検討しているという。
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バイエルン・ミュンヘン退団後：トップクラブがラファエル・ゲレイロの獲得を検討している模様
バイエルンは昨日の月曜日、今シーズン限りで契約が満了するゲレイロとの契約を更新しないことを発表した。これにより、多才なポルトガル人選手は、3年間在籍したミュンヘンを去ることになる。
「ラファとの時間を心から感謝したい。ピッチ上でラファは常に頼りになる存在だったし、彼のようなキャラクターはどのロッカールームでもチームを豊かにしてくれる」と、FCBのスポーツディレクター、マックス・エベルは声明で述べた。「彼との話し合いは良好で、信頼と理解に満ちていた。今は彼と共に、夏までの目標に集中している。共に、まだ成し遂げたいことがたくさんある。」
ゲレイロは2023年夏、当時のトーマス・トゥヘル監督が獲得を希望した選手として、ボルシア・ドルトムントから移籍金なしでバイエルンに移籍した。ドイツの最多優勝クラブでは十分な出場機会を得たものの、ドルトムントでの全盛期のようなパフォーマンスを継続的に発揮することはできなかった。最近ではヴィンセント・コンパニ監督の下で起用される機会がほとんどなく、主にベンチを温める日々を送っていた。
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ラファエル・ゲレイロはこれまでポルトガルでプレーしたことがない
1月中旬以降、彼はブンデスリーガでわずか2試合（58分間）の出場に留まっているが、チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦、アタランタ戦では83分間プレーする機会を得た。これまでにゲレイロは、ドイツの最多優勝クラブで公式戦89試合に出場し、12ゴールと8アシストを記録している。
現在ジョゼ・モウリーニョが指揮を執るベンフィカは、ゲレイロにとってポルトガルでの初のプロチームとなる。フランスで生まれ育ったこの左サイドバックは、ブラン＝メニルSFのユースでキャリアをスタートさせ、その後、INFクレールフォンテーヌ、SMカーン、FCロリアン、ボルシア・ドルトムントを経てミュンヘンに加入した。
ベンフィカに加え、ユヴェントス・トリノもゲレイロの獲得に関心を示していると報じられている。昨年12月、イタリアとドイツのメディアは、サイドの補強を目指す「老婦人」が、この32歳の選手を候補に挙げていると報じた。
FCバイエルン - 試合日程：FCBの今後の試合
日付
時間
試合
4月4日（土）
15時30分
SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月7日（火）
21時
レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ）
4月11日（土）
18時30分
FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
4月15日（水）
21時
FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）