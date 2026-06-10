バイエルン・ミュンヘン移籍が噂されるリオ・ングモハ。不満が報じられ、リヴァプールを去るか。

16歳だったングモハは100分に決勝点を挙げ、3-2でニューカッスルを破りリヴァプール最年少得点者となった。しかし昨季の先発は10試合のみだった。スロット監督らは「初のフルシーズンで肉体的・精神的な負担から守った」と説明する。

出場機会が増えれば代表に選ばれていたかは不明だ。最高峰の舞台でプレーしたいという彼の野心と、クラブの保護策との間にギャップがある。新監督のアンドニ・イラオラの下でその願いが叶う可能性もあるが、欧州のライバルクラブが注目する中、リヴァプールはアンフィールドが彼の成長に最適であることを証明しなければならない。