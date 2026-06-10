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バイエルン・ミュンヘン移籍が噂されるリオ・ングモハ。不満が報じられ、リヴァプールを去るか。
バイエルン・ミュンヘン、不満噴出で動き
バイエルン・ミュンヘンはリヴァプールのングモハ獲得に本腰を入れている。BBCスポーツによると、昨季アルネ・スロット監督の下で出場機会が限られ、選手側に不満があることが伝わったという。
リヴァプールは今夏の放出を否定しているが、トップチームへの道が開けなければ移籍は魅力的な選択肢となる。バイエルンには他の候補もいるが、イングランド屈指の若手である彼の爆発的なポテンシャルにスカウトが注目している。
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スロット枠による限定的な機会
16歳だったングモハは100分に決勝点を挙げ、3-2でニューカッスルを破りリヴァプール最年少得点者となった。しかし昨季の先発は10試合のみだった。スロット監督らは「初のフルシーズンで肉体的・精神的な負担から守った」と説明する。
出場機会が増えれば代表に選ばれていたかは不明だ。最高峰の舞台でプレーしたいという彼の野心と、クラブの保護策との間にギャップがある。新監督のアンドニ・イラオラの下でその願いが叶う可能性もあるが、欧州のライバルクラブが注目する中、リヴァプールはアンフィールドが彼の成長に最適であることを証明しなければならない。
トゥヘル監督、10代のスター選手に感嘆
ングモハは代表キャンプを離れるが、トゥヘル監督やチームメイトに強い印象を残した。公式メンバー外ながらニュージーランド戦で途中出場し、1-0の勝利に貢献してMOMに選ばれた。 その活躍にトゥヘル監督は最初の親善試合で彼を起用し、その采配は即座に正当化された。
この起用を受け、ングモハは当初から26人の本命リスト、あるいは負傷者補欠の第一候補に入るべきだったとの声も上がっている。 ただし、彼は当初の55名候補にも入っておらず、負傷者代替での招集はできない。3月初め、トゥヘル監督は大会での起用を否定しなかったが、それでもルールは変わらない。
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イラオラ監督の下、新たなスタート
クラブの米国プレシーズンツアーに合流する前に、ングモハは十分に休息をとる予定だ。 昨季出場時間に不満があったが、モハメド・サラーの退団と新監督イラオラの就任で状況は好転するかもしれない。若手起用を得意とするイラオラの下では、クルピやホイセンらがその信頼を示している。