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バイエルン・ミュンヘン戦を前に、ミケル・アルテタ監督がブカヨ・サカの「不正行為」を主張するグレアム・スーネス氏に応答
アルテタ、スーネスからの批判に反応
アルテタ監督は、注目を集めるバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ戦を前に報道陣の取材に応じ、スーネス氏の最近の発言について質問を受けた。この解説者はポッドキャストで、サカがシミュレーションをしていると非難し、「ずるをする選手」と呼んで物議を醸していた。『フットボール・ロンドン』が報じたところによると、アルテタ監督は記者会見で慎重な姿勢を保ち、舌戦に応じることを避けた。この件について最初に問われた際には、「その発言は聞いていないし、意見についてコメントするつもりもない」と述べた。
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意見を尊重し、自らの価値を証明する
そうした非難が自身のチームのウインガーに対する審判の判定に影響する可能性をさらに問われても、冷静な姿勢を崩さなかった。批判の目にさらされるのはスポーツの一部だと強調し、選手たちがピッチ上のプレーで示してくれると信頼を寄せた。「分からない。私たちはさまざまな意見を受け入れる。それは私たちの仕事であり、役割の一部だ。そして、そうした意見は尊重されなければならない。特に、敬意を持って述べられた意見ならなおさらだ。私たちは、このレベル、この舞台にふさわしいことを証明するためにここにいる。そして、向上し、より良くなりたいという意志と意欲を常に持っている。それだけだ」と説明した。
スビメンディが復帰、コンパニは欠場者への対応を迫られる
メディアでのさまざまな話題とは別に、アーセナルには選手のコンディションに関して大きな朗報が届いた。スペイン人指揮官はスビメンディが起用可能だと確認し、「ああ、彼はチームに戻ってきた。明日は試合に関わる」と語った。一方、バイエルンはヴァンサン・コンパニ監督が体調不良のため、試合中にベンチで指揮を執れない可能性がある。スペイン人指揮官は相手指揮官への敬意を示し、こう続けた。「早く回復してほしい。明日は彼がいてくれることを願っている。彼の存在は試合にとって非常に良いことだからね。私は彼を心から尊敬している」
- AFP
次に何が起こるのか？
チームは今後、明日のバイエルン戦でゲームプランを遂行することに全力を注ぐ。チャンピオンズリーグではナポリとリールを相手に印象的な勝利を収め、2戦全勝でこの一戦を迎える。一方、ドイツの相手バイエルンはボデ／グリムトに勝利し、ヴィキングとは苦戦の末に引き分け、現在勝ち点4。白熱した対戦が期待される。
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