そうした非難が自身のチームのウインガーに対する審判の判定に影響する可能性をさらに問われても、冷静な姿勢を崩さなかった。批判の目にさらされるのはスポーツの一部だと強調し、選手たちがピッチ上のプレーで示してくれると信頼を寄せた。「分からない。私たちはさまざまな意見を受け入れる。それは私たちの仕事であり、役割の一部だ。そして、そうした意見は尊重されなければならない。特に、敬意を持って述べられた意見ならなおさらだ。私たちは、このレベル、この舞台にふさわしいことを証明するためにここにいる。そして、向上し、より良くなりたいという意志と意欲を常に持っている。それだけだ」と説明した。