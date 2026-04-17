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バイエルン・ミュンヘン戦でエドゥアルド・カマヴィンガが退場した際、レアル・マドリードの「愚かな」反応が批判を浴び、元スター選手が痛烈に批判した。
バイエルン州の混乱
バイエルン戦終盤、カマヴィンガは時間稼ぎで2枚目のイエローを受け、マドリードは欧州カップ戦から劇的敗退。ピッチに入ってわずか25分で退場したこのフランス人MFの不在により、15度優勝のチームはルイス・ディアスとミカエル・オリゼの late goals に無防備だった。合計6–4で敗れたマドリードの選手とスタッフは、主審スラヴコ・ヴィンチッチを取り囲み判定に抗議した。
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スナイデルが規律の欠如を痛烈に批判
元オランダ代表は、重要な舞台でフランスMFが見せたプロ意識の欠如に驚いた。敗退の原因は審判ではなく選手の判断だと主張した。
試合終了後に審判に詰め寄ったチーム判断にも疑問を呈し、スナイデルはZiggo Sportにこう語った。「このレベルであってはならない。愚かな行為だ。 延長戦になると皆が予想していた。両チームともその空気があった。すでに警告を受けている選手がこんな行動を取るのは理解できない。何より、審判に怒りをぶつけるのではなく、ロッカールームでカマヴィンガと話し合うべきだった。
チャンピオンズリーグの衰退
欧州最多優勝を誇るこのクラブは、チャンピオンズリーグ準々決勝で2シーズン連続敗退し、欧州での戦力低下を露呈した。 さらに、過去2シーズンで準決勝に進めなかった回数は、2010-11から2023-24の14シーズン合計と並んだ。10年に及ぶ黄金期を経て、マドリードは今、再起の道を探している。
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国内への注力は変わらない
欧州で敗れたアルベロア監督のチームは、火曜のデポルティーボ・アラベス戦で再起を図る。残り7試合でバルセロナに9点差。これ以上負けられず、守備と精神の立て直しが急務だ。