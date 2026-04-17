バイエルン・ミュンヘン戦でエドゥアルド・カマヴィンガが退場した際、レアル・マドリードの「愚かな」反応が批判を浴び、元スター選手が痛烈に批判した。

バイエルン戦終盤、カマヴィンガは時間稼ぎで2枚目のイエローを受け、マドリードは欧州カップ戦から劇的敗退。ピッチに入ってわずか25分で退場したこのフランス人MFの不在により、15度優勝のチームはルイス・ディアスとミカエル・オリゼの late goals に無防備だった。合計6–4で敗れたマドリードの選手とスタッフは、主審スラヴコ・ヴィンチッチを取り囲み判定に抗議した。