最初のチャンスを迎えたのはバイエルン・ミュンヘン。オリーズの左足から放たれた強烈なシュートがポストを直撃する。ドルトムントも黙ってはいない。チェルシー出身で、かつてミランも獲得を狙ったチュクエメカが意外な存在感を示し、2度シュートを放つが、いずれも守備陣に阻まれた。試合は予想以上に拮抗。ベリンガムのエリア外からの右足シュートを防ぐには、ウルビヒの好守が必要だった。反対側では、ゴールへ抜け出したサイバリがコベルに阻まれる。バイエルンにとっての悪い知らせはここからだ。コンパニ監督のアシスタントを務めるアーロン・ダンクスが指揮するチームは、わずか2分の間にサイバリ（ブラウンと交代）とニャブリ（スタニシッチと交代）を負傷で失う。それでも35分、笑みを浮かべることができた。キムとピメンターノのコンビによる信じられないプレーから生まれたベリンガムのブンデスリーガでのキャリア初ゴールが、チュクエメカのオフサイドによりVARで取り消されたのだ。0-1となる可能性もあった場面から、スコアは1-0に。ゴールへ抜け出したライマーがコベルを破った。オーストリア人選手の2度目のシュートを、コベルは防げなかった。ドルトムントも食い下がり、ベリンガムがすぐさま同点に迫る。中盤で足裏を使ってパブロヴィッチをかわす見事なプレーからのチャンスだった。