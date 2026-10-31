アリアンツ・アレーナで行われたバイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントの大一番は、2-2の引き分けに終わった。首位と2位の対決に勝者はなく、最後まで諦めない両チームの質と弱点が改めて浮き彫りになった。どちらも圧倒的な強さを誇るチームではない。勝ち点1ずつを加えた順位表では、5チームが勝ち点3差の中にひしめく。首位から勝ち点2差にフライブルク、同3差にヴェルダー・ブレーメンとライプツィヒがいる。
バイエルン・ミュンヘン対ボルシア・ドルトムントは2-2。ファビオ・シウバが89分に同点弾、ケインはPKを失敗
負傷が2件発生、続いてライマーが均衡を破る
最初のチャンスを迎えたのはバイエルン・ミュンヘン。オリーズの左足から放たれた強烈なシュートがポストを直撃する。ドルトムントも黙ってはいない。チェルシー出身で、かつてミランも獲得を狙ったチュクエメカが意外な存在感を示し、2度シュートを放つが、いずれも守備陣に阻まれた。試合は予想以上に拮抗。ベリンガムのエリア外からの右足シュートを防ぐには、ウルビヒの好守が必要だった。反対側では、ゴールへ抜け出したサイバリがコベルに阻まれる。バイエルンにとっての悪い知らせはここからだ。コンパニ監督のアシスタントを務めるアーロン・ダンクスが指揮するチームは、わずか2分の間にサイバリ（ブラウンと交代）とニャブリ（スタニシッチと交代）を負傷で失う。それでも35分、笑みを浮かべることができた。キムとピメンターノのコンビによる信じられないプレーから生まれたベリンガムのブンデスリーガでのキャリア初ゴールが、チュクエメカのオフサイドによりVARで取り消されたのだ。0-1となる可能性もあった場面から、スコアは1-0に。ゴールへ抜け出したライマーがコベルを破った。オーストリア人選手の2度目のシュートを、コベルは防げなかった。ドルトムントも食い下がり、ベリンガムがすぐさま同点に迫る。中盤で足裏を使ってパブロヴィッチをかわす見事なプレーからのチャンスだった。
ゴールとミス
後半はライマーに再びチャンスが訪れるも、コベルに阻まれる場面から始まり、バイエルンが攻勢を強める。57分には2-0とする好機が到来。試合前にスタジアム全体とバロンドール受賞を祝ったケインが、ヌメチャのエリア内でのハンドによって得たPKをクロスバーに当ててしまう。ここでも、運命は紙一重。2-0になり得た展開から1-1へ。シュロッターベックがオリーズより先にボールに触れてヌメチャにつなぎ、ヌメチャのアシストからギラシがウルビヒを破る。しかしバイエルンは揺るがず、ウパメカノがケインのアシストをゴールに押し込み、再びリードを奪う。ケインもエリア際からの右足のシュートで3点目に迫ったが、ボールはコベルの左側へわずかに外れる。終盤にはファビオ・ヴィエラが2-2とし、アリアンツ・アレーナを凍りつかせる。最後の好機ではカールがクロスバーを叩いた。試合は2-2で終了。ブンデスリーガの行方はこれまで以上に分からなくなった。
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