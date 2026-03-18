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Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘン対アタランタ ライブ中継、最新スタメン情報

試合のライブ中継をご覧ください。

アタランタは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のホームゲームで1-6と大敗を喫した後、ミュンヘンに乗り込む。しかし、パラディーノ監督は負傷者の中で最後に残っていたラスパドーリも復帰させ、複数の選手をローテーションさせる準備を整えている。

一方、コンパニー率いるバイエルン・ミュンヘンは、ノイアー、ウルビグ、ウルライヒ、クラナックの4人のゴールキーパーを欠く事態となっている。ゴールを守るのは、わずか数ヶ月前に16歳になったばかりのプレスコットだ。

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