バイエルン対モナコ・アタランタ ライブ 0-0

アタランタは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のホームゲームで1-6と大敗を喫した後、ミュンヘンに乗り込む。しかし、パラディーノ監督は負傷者の中で最後に残っていたラスパドーリも復帰させ、複数の選手をローテーションさせる準備を整えている。

一方、コンパニー率いるバイエルン・ミュンヘンは、ノイアー、ウルビグ、ウルライヒ、クラナックの4人のゴールキーパーを欠く事態となっている。ゴールを守るのは、わずか数ヶ月前に16歳になったばかりのプレスコットだ。