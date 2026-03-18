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Atalanta BC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

翻訳者：

バイエルン対モナコ・アタランタ ライブ 0-0

試合のライブ中継をご覧ください。

アタランタは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のホームゲームで1-6と大敗を喫した後、ミュンヘンに乗り込む。しかし、パラディーノ監督は負傷者の中で最後に残っていたラスパドーリも復帰させ、複数の選手をローテーションさせる準備を整えている。

一方、コンパニー率いるバイエルン・ミュンヘンは、ノイアー、ウルビグ、ウルライヒ、クラナックの4人のゴールキーパーを欠く事態となっている。ゴールを守るのは、わずか数ヶ月前に16歳になったばかりのプレスコットだ。

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    バイエルン・ミュンヘン対アタランタ 0-0


    得点者：-

    バイエルン・ミュンヘン (4-2-3-1)：ウルビグ；スタニシッチ、ター、キム、ビショフ；パブロヴィッチ、ゴレツカ；カール、ゲレイロ、ディアス；ケイン。監督：コンパニ。

    アタランタ (3-4-2-1)：スポルティエッロ；コソウヌ、ヒエン、スカルヴィーニ；ベッラノヴァ、エデルソン、パサリッチ、ベルナスコーニ；デ・ケテラール、スレマナ；スカマッカ。監督：パラディーノ。


    主審：バスティアン

    警告：-

    退場：-

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