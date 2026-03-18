バイエルン対モナコ・アタランタ ライブ 0-0

アタランタは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のホームゲームで1-6と大敗を喫した後、ミュンヘンに乗り込む。しかし、パラディーノ監督は負傷者の中で最後に残っていたラスパドーリも復帰させ、複数の選手をローテーションさせる準備を整えている。
一方、コンパニー率いるバイエルン・ミュンヘンは、ノイアー、ウルビグ、ウルライヒ、クラナックの4人のゴールキーパーを欠く事態となっている。ゴールを守るのは、わずか数ヶ月前に16歳になったばかりのプレスコットだ。
アタランタは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のホームゲームで1-6と大敗を喫した後、ミュンヘンに乗り込む。しかし、パラディーノ監督は負傷者の中で最後に残っていたラスパドーリも復帰させ、複数の選手をローテーションさせる準備を整えている。
一方、コンパニー率いるバイエルン・ミュンヘンは、ノイアー、ウルビグ、ウルライヒ、クラナックの4人のゴールキーパーを欠く事態となっている。ゴールを守るのは、わずか数ヶ月前に16歳になったばかりのプレスコットだ。
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バイエルン・ミュンヘン対アタランタ 0-0
得点者：-
バイエルン・ミュンヘン (4-2-3-1)：ウルビグ；スタニシッチ、ター、キム、ビショフ；パブロヴィッチ、ゴレツカ；カール、ゲレイロ、ディアス；ケイン。監督：コンパニ。
アタランタ (3-4-2-1)：スポルティエッロ；コソウヌ、ヒエン、スカルヴィーニ；ベッラノヴァ、エデルソン、パサリッチ、ベルナスコーニ；デ・ケテラール、スレマナ；スカマッカ。監督：パラディーノ。
主審：バスティアン
警告：-
退場：-