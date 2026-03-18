バイエルン・ミュンヘン対アタランタ、ケインが同じPKを2度蹴る：最初は失敗したが、次にスポルティエッロを翻してゴールを決めた。何が起きたのか、そしてその理由は

ミランの元ゴールキーパーであり、現在はアタランタでカルネセッキの控えを務めるマルコ・スポルティエッロにとって、この夜はプロキャリアの歴史に刻まれるべき一夜となるはずだった。 UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦において、ラファエレ・パラディーノ監督からアタランタのゴールを守るよう指名された1992年生まれのこのゴールキーパーは、バイエルン・ミュンヘンとの一戦で大きな注目を集める出来事の主役となった。
それでは、何が起きたのかを振り返ってみよう。
ミランの元ゴールキーパーであり、現在はアタランタでカルネセッキの控えを務めるマルコ・スポルティエッロにとって、この夜はプロキャリアの歴史に刻まれるべき一夜となるはずだった。 UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦において、ラファエレ・パラディーノ監督からアタランタのゴールを守るよう指名された1992年生まれのこのゴールキーパーは、バイエルン・ミュンヘンとの一戦で大きな注目を集める出来事の主役となった。
それでは、何が起きたのかを振り返ってみよう。
ミュンヘンのアリアンツ・アレーナで行われた試合の前半戦中盤、ハリー・ケインのボレーシュートに対し、ジョルジオ・スカルヴィーニが腕で触れた疑いがあるとして、主審がVARに呼び出された。
スカルヴィーニの腕は大きく広がっており、ディフェンダーの体勢からは外れているように見えた。ピッチ上での確認を経てPKが宣告され、元トッテナム所属のこのイングランド人FW自らがPKキッカーを務めた。
ケインはスポルティエロをじっと見つめ、笛を待ち、助走をとり、その途中でフェイントをかけて止まり、自身の右側へシュートを放つ。アタランタのゴールキーパーは飛び出して、このPKをセーブすることに成功した。
しかし、審判は数秒後に笛を吹き、ピッチ上の選手たちに注意を促した。ケインがキックした際、スポルティエロの足がゴールライン上にではなく、その外側にあったことが指摘されたのである。
規則通り、PKは再蹴りとなり、その後、バイエルン・ミュンヘンのセンターフォワードがこれを決め、アタランタとの第2戦においてチームにリードをもたらした。