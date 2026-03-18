バイエルン・ミュンヘン対アタランタ、ケインが同じPKを2度蹴る：最初は失敗したが、次にスポルティエッロを翻してゴールを決めた。何が起きたのか、そしてその理由は

ミランの元ゴールキーパーであり、現在はアタランタでカルネセッキの控えを務めるマルコ・スポルティエッロにとって、この夜はプロキャリアの歴史に刻まれるべき一夜となるはずだった。 UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦において、ラファエレ・パラディーノ監督からアタランタのゴールを守るよう指名された1992年生まれのこのゴールキーパーは、バイエルン・ミュンヘンとの一戦で大きな注目を集める出来事の主役となった。

それでは、何が起きたのかを振り返ってみよう。