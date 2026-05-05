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バイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂される中、バルセロナがアンソニー・ゴードンの獲得に名乗りを上げた。スポーツディレクターのデコは、ニューカッスルのスター選手の代理人と会談した。
デコがゴードンの代理人と会談した
RAC1によると、バルセロナはウイング補強のためタインサイドに注目している。スポーツディレクターのデコはボヤン・クルキッチと共に、シウタット・エスポルティーバ・ジョアン・ガンペールでユニーク・スポーツのエージェント、ウィル・ソルトハウス氏とアダム・ダグデール氏と会談した。
数か月間、戦術に合うフォワードを探してきたバルサにとって、ゴードンは最優先ターゲットだ。このイングランド人ウインガーは今シーズン、所属チームで重要な役割を果たしている。
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金銭的な問題が移籍の可能性を難しくしている
バルセロナは本気だが、このイングランド人選手の獲得は容易ではない。彼は2030年までニューカッスルと契約しており、プレミアリーグのクラブに大きな交渉優位をもたらしている。すでに8000万ユーロ近いオファーが寄せられており、3000万ユーロのラッシュフォード買い取りオプションを検討中のバルセロナにとって大きな壁だ。
バイエルン・ミュンヘンが強力なライバルとして台頭している
状況を注視しているのはバルセロナだけではない。報道によると、バイエルン・ミュンヘンもこの25歳の攻撃的選手を以前からマークし、周辺関係者と接触済みという。 1対1に強くダイナミックなウインガーを加え、攻撃陣の刷新を狙う。財政が安定したドイツ王者は、ニューカッスルが売却を決断すれば即座に動ける資金を持つ。バルセロナが獲得競争で勝つには、断固とした行動が不可欠だ。
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夏の移籍戦略の策定
バルセロナは8000万ユーロの投資を決める前に、財政計画と選手放出の可能性を急いで整理しなければならない。夏の移籍市場が迫るにつれ、この移籍騒動はさらに加熱するだろう。クラブはライバルに先んじ、このフォワードを獲得するため、迅速かつ断固とした決断が必要だ。