バイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂される中、バルセロナがアンソニー・ゴードンの獲得に名乗りを上げた。スポーツディレクターのデコは、ニューカッスルのスター選手の代理人と会談した。

RAC1によると、バルセロナはウイング補強のためタインサイドに注目している。スポーツディレクターのデコはボヤン・クルキッチと共に、シウタット・エスポルティーバ・ジョアン・ガンペールでユニーク・スポーツのエージェント、ウィル・ソルトハウス氏とアダム・ダグデール氏と会談した。

数か月間、戦術に合うフォワードを探してきたバルサにとって、ゴードンは最優先ターゲットだ。このイングランド人ウインガーは今シーズン、所属チームで重要な役割を果たしている。