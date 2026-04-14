バイエルン・ミュンヘンは今夏、ニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードン獲得を検討している。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ニューカッスルは今夏、主力1〜2名を放出す見込みだ。クラブはゴードンをルイス・ディアスのライバルと位置づけている。
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バイエルン・ミュンヘンは、CLで10得点を挙げたプレミアリーグのスター選手を獲得する方針だ。
ニューカッスルは今夏、主力1人の売却を真剣に検討している。移籍専門ジャーナリストは、その背景に「ファイナンシャル・フェア・プレイ（FFP）」があると指摘する。ゴードンだけでなく、MFサンドロ・トナリとブルーノ・ギマランイスも他クラブから注目されている。
ただしロマーノ氏によると、3人全員を売却するつもりはないという。ゴードンについては巨額オファーがあれば売却の可能性があり、すでにプレミアリーグの複数クラブと初期交渉が進んでいるという。
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スカイ・スポーツドイツ版は以前、バイエルン・ミュンヘンが25歳のFWに強い関心を寄せていると報じた。すでに初期交渉は始まっているが、ニューカッスルとの接触はないという。このイングランド代表は、左WGディアスのバックアップとして理想視されている。
ゴードンはプレミアリーグの複数ビッグクラブも注目。英紙『ザ・サン』は2月末、リヴァプールとアーセナルが獲得の可能性を探っていると報じた。アーセナルは最大9200万ユーロを支払う用意があるとされ、Transfermarktの市場価値は6000万ユーロ。
ただし、バイエルンが巨費を投じてまで獲得に動く可能性は低い。すでに定評あるスターが揃っているためだ。
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ヨシップ・スタニシッチ、レナート・カール、アレクサンダル・パブロヴィッチの昇格に続き、王者はさらに多くの下部組織出身選手をトップチームへ引き上げる見込みだ。
ノエル・アセコも今夏、その道を辿る可能性がある。このドイツ人MFは2.ブンデスリーガのハノーファー96へのレンタル移籍で好活躍を見せており、買い戻しオプションを行使して復帰した後、レオ・ゴレツカのポジションを引き継ぐ可能性がある。
同様に、アリジョン・イブラヒモビッチも移籍金なしでディアスの控えとなる候補だ。彼もハイデンハイムへのレンタルで好パフォーマンスを示している。
今季ニューカッスルで46試合17得点5アシストをマークしたゴードンは移籍に前向きだが、控え役には難色を示す見込み。将来はケインの代役として攻撃の軸になる可能性もある。