バイエルン・ミュンヘンは、CLで10得点を挙げたプレミアリーグのスター選手を獲得する方針だ。

スカイ・スポーツドイツ版は以前、バイエルン・ミュンヘンが25歳のFWに強い関心を寄せていると報じた。すでに初期交渉は始まっているが、ニューカッスルとの接触はないという。このイングランド代表は、左WGディアスのバックアップとして理想視されている。

ゴードンはプレミアリーグの複数ビッグクラブも注目。英紙『ザ・サン』は2月末、リヴァプールとアーセナルが獲得の可能性を探っていると報じた。アーセナルは最大9200万ユーロを支払う用意があるとされ、Transfermarktの市場価値は6000万ユーロ。

ただし、バイエルンが巨費を投じてまで獲得に動く可能性は低い。すでに定評あるスターが揃っているためだ。