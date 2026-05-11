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バイエルン・ミュンヘンは、移籍担当責任者を解任する方向だ。理事会は、彼がエージェントに甘く、クラブの評判を傷つけたと判断した。
見守る理事会
バイエルンではシーズン終了後、舞台裏で政治的な駆け引きが激しさを増している。月曜日、ヘルベルト・ハイナー会長率いる強力な監督委員会が会合を開き、執行委員会の活動を精査する。 議論の焦点となっているのはエベルだ。エベル、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントの契約は2027年夏に満了する。ドレーゼンとフロイントの契約延長は形式的な手続きとみなされているが、エベルは理事会の信頼を維持するために戦わなければならない。
Sport1によると、一部の理事はエベルの交渉スタイルに不満で、代理人の影響を受けやすく、バイエルンが移籍市場で示してきた強硬姿勢が失われていると指摘。その結果、高額更新契約が生まれ、クラブの評判を損なっているという。
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ホーネス氏が公に警告した
エベルル氏をめぐる緊張は新しいものではない。名誉会長のウリ・ヘーネス氏が以前、公の場で懸念を表明していたからだ。 スポーツ1の番組ではエベルを皮肉り、「かなり神経質」でバイエルンの要求に応えるにはもっと強くなる必要があると示唆した。この公然の批判は、彼のスタイルがクラブ上層部の伝統的価値観と合わないことを示す兆候だった。
また、52歳のエベルルは重要な決定を独断で進め、経営陣内に健全な「議論の文化」を育まなかったとも批判されている。 彼の移籍戦略がすべて実現していれば、コストが急増し、出場機会の少ない選手で構成される厚い選手層が問題になっていただろうと批判派は主張する。ニック・ウォルテマデやフロリアン・ヴィルツの獲得失敗が事態を悪化させ、報道では当時の計画段階を「部分的に混沌としていた」と表現している。
成功を盾に
プレッシャーが高まる中、エベルには支持者がおり、成果もある。ヴィンセント・コンパニ監督の招聘は内部で高く評価され、マイケル・オリゼ獲得も彼の主導とされている。
最近、ホーネスはDAZNのインタビューで「あの決定は基本的にマックスによるものだ」と述べ、エベルを擁護した。この公的な支持は、バイエルンの複雑な指導体制の中で続く権力争いにおいて、エベルにとって重要な「ポイント勝利」となった。理事会の正式評価を前に、彼に待望の息抜きの機会をもたらした。
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迫りくる2027年の期限
クラブ規定により、エベル氏の去就は2027年の契約満了1年前まで正式決定できない。そのため、彼は今後の移籍市場で懐疑論を覆すチャンスを得る。
就任後、クラブはブンデスリーガ2回とDFLスーパーカップ1回のタイトルを獲得。5月23日のDFBポカール決勝でシュトゥットガルトに勝てば、4つ目のタイトルを得る。