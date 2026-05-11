バイエルン・ミュンヘンは、移籍担当責任者を解任する方向だ。理事会は、彼がエージェントに甘く、クラブの評判を傷つけたと判断した。

エベルル氏をめぐる緊張は新しいものではない。名誉会長のウリ・ヘーネス氏が以前、公の場で懸念を表明していたからだ。 スポーツ1の番組ではエベルを皮肉り、「かなり神経質」でバイエルンの要求に応えるにはもっと強くなる必要があると示唆した。この公然の批判は、彼のスタイルがクラブ上層部の伝統的価値観と合わないことを示す兆候だった。

また、52歳のエベルルは重要な決定を独断で進め、経営陣内に健全な「議論の文化」を育まなかったとも批判されている。 彼の移籍戦略がすべて実現していれば、コストが急増し、出場機会の少ない選手で構成される厚い選手層が問題になっていただろうと批判派は主張する。ニック・ウォルテマデやフロリアン・ヴィルツの獲得失敗が事態を悪化させ、報道では当時の計画段階を「部分的に混沌としていた」と表現している。